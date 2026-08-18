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Economie· 1 min citire
CFR amenință că suspendă cursele dacă nu primește bani
Publicat18 aug. 2026, 17:50
Actualizat18 aug. 2026, 17:55
SursăRealitatea PLUS
Românii care circulă cu trenul riscă să rămână în gări. Asta din cauza crizei financiare din sistemul feroviar care a ajuns într-un punct critic. Sindicaliștii avertizează că trenurile ar putea fi oprite dacă Guvernul nu deblochează urgent banii necesari funcționării. Operatorii feroviar nu ar mai avea suficiente fonduri pentru plata infrastructurii, a energiei sau a reparațiilor. În tot acest timp, călătorii spun că plătesc deja bilete scumpe pentru un serviciu marcat de întârzieri și condiții greu de suportat, mai ales în zilele caniculare.
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