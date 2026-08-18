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Economie· 1 min citire

CFR amenință că suspendă cursele dacă nu primește bani

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Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 17:50
Actualizat18 aug. 2026, 17:55
SursăRealitatea PLUS

Românii care circulă cu trenul riscă să rămână în gări. Asta din cauza crizei financiare din sistemul feroviar care a ajuns într-un punct critic. Sindicaliștii avertizează că trenurile ar putea fi oprite dacă Guvernul nu deblochează urgent banii necesari funcționării. Operatorii feroviar nu ar mai avea suficiente fonduri pentru plata infrastructurii, a energiei sau a reparațiilor. În tot acest timp, călătorii spun că plătesc deja bilete scumpe pentru un serviciu marcat de întârzieri și condiții greu de suportat, mai ales în zilele caniculare.

CFR, în pragul blocajului. Mii de călători ar putea fi afectați

Sindicaliștii avertizează că, dacă autoritățile nu găsesc rapid resursele financiare necesare, blocajul s-ar putea vedea direct în circulația trenurilor, iar mii de călători ar putea fi afectați.

Criza financiară vine peste problemele cu care pasagerii se confruntă deja aproape zilnic. Trenurile acumulează întârzieri semnificative, iar oamenii se plâng de condițiile de transport și tarifele ridicate.

Deocamdată nu a fost anunțată suspendarea curselor la nivel național, însă reprezentanții din sectorul feroviar cer intervenția urgentă a Guvernului pentru evitarea unui blocaj.

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