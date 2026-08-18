Statul a ieșit din nou să se împrumute de la bănci. Cât a strâns la licitația de marți

Publicat 18 aug. 2026, 14:56 Sursă Agerpres

Ministerul Finanțelor a atras, marți, 30 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația de luni, când a împrumutat 800 milioane lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 47 luni, la un randament mediu de 6,65% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

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