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Economie· 1 min citire

Statul a ieșit din nou să se împrumute de la bănci. Cât a strâns la licitația de marți

Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 14:56
SursăAgerpres

Ministerul Finanțelor a atras, marți, 30 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația de luni, când a împrumutat 800 milioane lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 47 luni, la un randament mediu de 6,65% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 120 milioane de lei iar băncile au transmis oferte în valoare de 30 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna august 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma de 7,2 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,3 miliarde lei mai mică față de cea care a fost programată în luna iulie 2026, de 8,5 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

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