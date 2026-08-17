Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Seceta de pe Dunăre schimbă mixul energetic. Cărbunele asigură aproape un sfert din producția națională de curent
Foto/Arhivă
Cărbunele a devenit principala resursă de avarie în Sistemul Energetic Național, furnizând aproape 19% din necesarul de energie electrică al țării, conform datelor Transelectrica.
Citește și
- 17:04Scumpirea carburanților. De ce nu vrea Bolojan să blocheze prețurile la pompă
- 16:36Bruxelles-ul slăbește frâna fiscală: Reguli mai blânde pentru investițiile strategice în energie
- 15:11Firmele fără datorii la stat primesc o bonificație de 3% din impozit. Procedura a fost publicată în Monitorul Oficial
- 14:39Românii au început să aleagă altfel când merg la cumpărături. Ce produse au pierdut teren, conform unui studiu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News