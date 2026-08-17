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Economie· 1 min citire

Seceta de pe Dunăre schimbă mixul energetic. Cărbunele asigură aproape un sfert din producția națională de curent

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 21:32

Cărbunele a devenit principala resursă de avarie în Sistemul Energetic Național, furnizând aproape 19% din necesarul de energie electrică al țării, conform datelor Transelectrica.

Creșterea vine după ce autoritățile au reconectat de urgență Grupul 4 al termocentralei Rovinari pentru a compensa oprirea temporară a centralei nucleare de la Cernavodă, cauzată de scăderea cota-apei pe Dunăre. În paralel, hidrocentralele acoperă 28% din producție, iar bateriile și sistemele de stocare aduc un aport de aproximativ 7%.

Scăderea accentuată a debitului Dunării a obligat autoritățile să oprească controlat un grup al centralei nucleare de la Cernavodă, generând un deficit important de producție în rețeaua națională. Pentru a menține echilibrul din sistem și a acoperi consumul în orele de vârf, echipa tehnică a reconectat de urgență Grupul 4 al termocentralei de la Rovinari.

Revenirea capacităților pe lignit a modificat rapid structura producției de energie din România. Conform monitorizărilor Transelectrica, cărbunele a ajuns să acopere aproape o cincime din consumul național.

Cum arată mixul energetic în momentele de criză

Aportul diferitelor surse de energie arată astfel:

  • Hidrocentralele: Rămân principala sursă de producție, asigurând aproximativ 28% din energia livrată în rețea.

  • Cărbunele: A urcat la un nivel de aproape 19% din totalul necesarului național.

  • Sistemele de stocare: Instalațiile moderne de stocare în baterii contribuie cu circa 7% la stabilizarea rețelei.

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