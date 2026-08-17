Scumpirea carburanților. De ce nu vrea Bolojan să blocheze prețurile la pompă

Prețurile carburanților continuă să crească la pompă, iar capacitatea de intervenție a statului rămâne extrem de limitată. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat, în cadrul unei vizite la Timișoara, că singurul mecanism direct pe care executivul îl are la îndemână este reducerea accizei, în condițiile în care cotațiile la benzină și motorină sunt dictate de conflictele internaționale, rutele logistice complicate și costurile mari de transport.
Creșterea accelerată a prețurilor la benzină și motorină pune o presiune uriașă pe economie, însă pârghiile prin care statul poate stopa acest fenomen sunt extrem de limitate. Într-o analiză asupra pieței energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a detaliat factorii care scumpesc combustibilii, explicând că România este direct expusă unor șocuri externe imposibil de calibrat prin decizii administrative locale.
Mecanismul de formare a prețului la pompă depinde de două componente majore: politica fiscală internă (în special nivelul accizelor) și lanțul internațional de aprovizionare cu țiței și produse rafinate.
Factorii externi și criză logistică: Marea Neagră și Golful Persic
Spre deosebire de măsurile fiscale pe care Guvernul le poate ajusta, piața globală a petrolului este dictată de conflictele geopolitice. Instabilitatea din Marea Neagră — unde atacurile cu drone asupra navelor comerciale au crescut semnificativ riscurile de navigație — alături de tensiunile din Golful Persic au generat o cascadă de costuri suplimentare.
Transportatorii maritimi se confruntă cu prime de asigurare uriașe pentru nave, rute ocolitoare și întârzieri în livrare, cheltuieli care se reflectă direct în prețul final achitat de consumatori. La aceste probleme internaționale s-au adăugat recent și blocaje logistice pe calea ferată către vestul țării, rezolvate de autorități în ultimele zile, dar care au tensionat temporar distribuția regională.
Pârghia accizelor și riscul de inflație
Singurul instrument direct prin care Executivul poate ameliora impactul scumpirilor rămâne reducerea temporară a accizei la combustibil. Cu toate acestea, ajustarea taxelor nu poate compensa integral scumpirea materiei prime și a transportului la nivel internațional.
Scumpirea carburanților alimentează direct inflația, având un efect de cascadă asupra tuturor produselor și serviciilor care depind de transportul rutier și feroviar. În ciuda nemulțumirilor sociale, oficialii subliniază că nicio intervenție de stat nu poate anula efectele unei crize energetice regionale, iar o plafonare brutală ar risca să provoace dezechilibre severe în aprovizionare.