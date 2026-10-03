Insolvențele lovesc puternic firmele din România. Aproape 4.800 de companii și PFA au ajuns în această situație în opt luni

Numărul firmelor și persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în România a crescut în primele opt luni ale anului 2026. Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului arată că 4.782 de societăți comerciale și PFA au ajuns în insolvență între 1 ianuarie și 31 august.
Față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 4.561 de insolvențe, numărul este mai mare cu 4,85%.
Bucureștiul conduce clasamentul insolvențelor
Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență în perioada 1 ianuarie - 31 august 2026 au fost înregistrate în București. Capitala a ajuns la 861 de insolvențe, cu 4,11% mai multe decât în primele opt luni ale anului trecut.
Bucureștiul este urmat în clasamentul județelor cu cele mai multe insolvențe de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș.
În județul Bihor au fost consemnate 363 de insolvențe, însă numărul este cu 11,89% mai mic decât în perioada similară din 2025. Clujul a înregistrat 263 de cazuri, în scădere cu 15,16%.
În Ilfov au fost raportate 246 de insolvențe, cu 2,50% mai multe decât în primele opt luni din 2025, iar în Timiș au fost înregistrate 229 de cazuri, în scădere cu 4,18%.
Județele cu cele mai puține firme ajunse în insolvență
La polul opus se află județele cu cele mai puține insolvențe înregistrate în primele opt luni ale anului.
În Covasna au fost consemnate 20 de insolvențe, cu 25% mai multe decât în perioada similară din 2025. Harghita a înregistrat 24 de cazuri, în creștere cu 14,29%, iar în Botoșani au fost raportate 27 de insolvențe, cu 22,73% mai multe.
Mehedinți a avut 34 de insolvențe, același număr ca în primele opt luni din 2025. În Sălaj au fost înregistrate 34 de cazuri, în scădere cu 41,38%, iar Tulcea a ajuns la 34 de insolvențe, cu 22,73% mai puține.
În Gorj au fost consemnate 38 de insolvențe, numărul fiind cu 11,76% mai mare față de perioada similară a anului trecut.
357 de firme și PFA au intrat în insolvență în august
Numai în luna august 2026, în România au intrat în insolvență 357 de firme și PFA.
Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, unde au fost raportate 57 de insolvențe. Capitala a fost urmată de județul Bihor, cu 44 de cazuri, și de Ilfov, cu 29.
În Cluj și Timiș au fost înregistrate câte 16 firme și PFA intrate în insolvență în luna august.
Comerțul și construcțiile au cele mai multe insolvențe
Distribuția pe domenii de activitate arată creșteri importante în mai multe sectoare.
Cel mai mare număr de insolvențe în primele opt luni din 2026 a fost consemnat în comerțul cu ridicata și amănuntul, unde au fost înregistrate 308 cazuri. Comparativ cu primele opt luni din 2025, numărul este mai mare cu 175%.
Construcțiile au înregistrat 271 de insolvențe, ceea ce reprezintă o creștere de 256,58% față de perioada similară a anului trecut.
În industria prelucrătoare au fost consemnate 167 de insolvențe, cu 138,570% mai multe decât în primele opt luni din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.