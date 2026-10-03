Insolvențele lovesc puternic firmele din România. Aproape 4.800 de companii și PFA au ajuns în această situație în opt luni

Publicat 3 oct. 2026, 18:14 Sursă Agerpres

Numărul firmelor și persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în România a crescut în primele opt luni ale anului 2026. Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului arată că 4.782 de societăți comerciale și PFA au ajuns în insolvență între 1 ianuarie și 31 august.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre insolventecompaniipfaregistrul comertului