ROBOR a crescut pentru a doua zi la rând, până la 6,11%. Rate mai mari pentru români cu credite ipotecare

Publicat 2 oct. 2026, 11:22 Sursă Realitatea.net, zf, bnr

ROBOR la trei luni, indicele în funcție de care sunt calculate ratele pentru aproximativ 152.000 de români, a urcat vineri la 6,11%, o valoare pe care a mai atins-o în luna ianuarie 2026. Creșterea vine într-un moment extrem de sensibil pentru economie, chiar în ziua în care agenția de rating Standard & Poor’s urmează să anunțe dacă menține România în categoria recomandată investițiilor sau o retrogradează.

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