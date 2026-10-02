S&P decide astăzi ratingul României. Ce ar însemna o retrogradare la „junk”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 08:36

România așteaptă vineri, 2 octombrie 2026, evaluarea agenției S&P Global Ratings, o decizie importantă pentru costurile de finanțare ale statului. Țara are în prezent ratingul BBB-, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare ar plasa România în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”, în evaluarea S&P.

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