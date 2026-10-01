Ciobănașul de 19 ani, căutat fără încetare. Polițiști, jandarmi, pompieri, câini, drone și scafandri, mobilizați pentru a-l găsi pe Alin

Publicat 2 oct. 2026, 00:05 Actualizat 2 oct. 2026, 00:07

Căutările pentru găsirea lui Constantin Alin-Ionuț, ciobănașul de 19 ani dispărut din Runcu Salvei, continuă. O amplă operațiune este desfășurată în zonele din extravilanul localității, unde polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență verifică terenul.

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