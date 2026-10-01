Ciobănașul de 19 ani, căutat fără încetare. Polițiști, jandarmi, pompieri, câini, drone și scafandri, mobilizați pentru a-l găsi pe Alin

Căutările pentru găsirea lui Constantin Alin-Ionuț, ciobănașul de 19 ani dispărut din Runcu Salvei, continuă. O amplă operațiune este desfășurată în zonele din extravilanul localității, unde polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență verifică terenul.
În misiune sunt implicate și echipaje canine, iar un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistrița-Năsăud efectuează căutări în zona unor lacuri aflate în apropiere.
Tânărul a plecat de acasă în urmă cu două zile, însoțit de animale, însă nu a mai revenit la domiciliu. Autoritățile verifică în continuare o zonă extinsă pentru a stabili unde s-ar putea afla acesta.
Zeci de polițiști, jandarmi și pompieri participă la căutări
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, aproximativ 50 de polițiști, jandarmi și pompieri participă la operațiunea desfășurată în Runcu Salvei. Acestora li se alătură salvamontiști, reprezentanți ai SVSU și voluntari.
Echipele verifică zonele din extravilanul localității, iar suprafețele sunt cercetate sistematic prin metoda „căutării periate”. Operațiunea presupune verificarea unor suprafețe extinse de către echipele mobilizate în teren.
Pentru identificarea tânărului sunt folosite și echipaje canine. În același timp, zona de căutare este verificată cu ajutorul dronelor, inclusiv cu echipamente care permit observarea terenului.
„Cu drona verificăm în special zonele deschise. Putem acoperi rapid suprafețe extinse”, a explicat Mircea Baciu, șeful Salvamont Bistrița-Năsăud.
Scafandrii verifică lacurile din apropiere
Căutările nu se limitează la terenurile din jurul localității. Un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistrița-Năsăud desfășoară verificări în zona unor lacuri din apropiere.
Autoritățile iau în calcul toate scenariile posibile în cazul dispariției și extind verificările către diferite tipuri de teren și zone care ar putea oferi indicii despre traseul parcurs de tânăr.
În operațiune sunt utilizate mai multe mijloace de intervenție, inclusiv câini de urmă și drone, pentru ca suprafețele greu accesibile sau întinse să poată fi verificate cât mai rapid.
Tânărul a plecat de acasă cu animalele și nu s-a mai întors
Constantin Alin-Ionuț are 19 ani și a plecat în data de 29 septembrie, în jurul orei 09:00, de la domiciliul său din Runcu Salvei. Acesta a plecat cu animalele și nu a mai revenit acasă.
Animalele au fost găsite la adăpătoare, însă tânărul nu s-a întors împreună cu acestea. După primele căutări desfășurate de localnici și voluntari, autoritățile au extins operațiunea și au mobilizat forțe și mijloace suplimentare.
La momentul plecării, tânărul ar fi purtat o bluză verde și pantaloni albaștri.
Constantin Alin-Ionuț are aproximativ 1,70 metri înălțime, cântărește în jur de 65 de kilograme și are părul șaten.
Poliția cere ajutorul celor care au informații
Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud face apel la persoanele care ar putea furniza informații despre tânărul dispărut.
Orice informație care ar putea contribui la găsirea lui Constantin Alin-Ionuț poate fi transmisă la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.