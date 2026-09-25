Tensiuni uriașe la Adunarea Generală ONU. Delegații au părăsit sala în timpul discursului lui Netanyahu. ”Dacă mai există lași, să părăsească sala”

Publicat 25 sept. 2026, 08:07 Actualizat 25 sept. 2026, 08:10 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni la sediul Organizației Națiunilor Unite, la New York, în timpul discursului susținut de premierul israelian Benjamin Netanyahu în fața Adunării Generale. Zeci de membri ai delegațiilor au părăsit sala în semn de protest, în timp ce, în afara sediului ONU, aproximativ 100 de manifestanți au fost reținuți în timpul unei demonstrații împotriva politicilor guvernului israelian. Printre persoanele reținute s-ar fi aflat și actrițele Susan Sarandon și Hannah Einbinder, precum și Cynthia Nixon și Elliot Page.

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