Tensiuni uriașe la Adunarea Generală ONU. Delegații au părăsit sala în timpul discursului lui Netanyahu. ”Dacă mai există lași, să părăsească sala”

Tensiuni la sediul Organizației Națiunilor Unite, la New York, în timpul discursului susținut de premierul israelian Benjamin Netanyahu în fața Adunării Generale. Zeci de membri ai delegațiilor au părăsit sala în semn de protest, în timp ce, în afara sediului ONU, aproximativ 100 de manifestanți au fost reținuți în timpul unei demonstrații împotriva politicilor guvernului israelian. Printre persoanele reținute s-ar fi aflat și actrițele Susan Sarandon și Hannah Einbinder, precum și Cynthia Nixon și Elliot Page.
Tensiuni uriașe la Adunarea Generală ONU
Gestul diplomaților a venit în semn de protest față de poziția Israelului în conflictul din Gaza. Potrivit Realitatea PLUS, delegația palestiniană le-ar fi cerut anterior altor misiuni diplomatice să se alăture protestului. Benjamin Netanyahu a reacționat încă de la începutul discursului, adresându-se celor care intenționau să părăsească sala și spunându-le să o facă.
”Înainte să încep, vreau doar să fac un anunț rapid. Dacă mai există lași moral care nu au părăsit încă sala, vă rog, faceți-o acum. Vă mulțumesc mult! (...) În ciuda tăcerii și a ipocriziei voastre, este doar o chestiune de timp până când în Iran se va întâmpla ceva incredibil. Puterea poporului o va depăși pe cea a celor aflați la conducere. Poporul iranian va fi liber. Acest regim malefic va cădea și cu toții vom celebra acea zi”, a declarat premierul israelian.
Mai mult, Netanyahu a criticat și țările care acuză Israelul de colonialism și genocid, între care Franța și Marea Britanie. Premierul israelian a lansat critici și la adresa primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, precum și a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Israelul respinge acuzațiile de genocid formulate în legătură cu operațiunile sale militare din Gaza.
Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS: Un discurs monumental din partea lui Benjamin Netanyahu. Care sunt primele impresii?
Idan Kweller, corespondent Jerusalem Post: Netanyahu este un profesionist în a sta în fața Adunării Generale ONU. A oferit o adevărată lecție de oratorie. Dar totuși, amintesc că suntem în campanie în Israel și acesta este un moment dificil pentru mulți israelieni.
Proteste de stradă în timpul discursului lui Netanyahu
Între timp, ambasadorul Israelului la ONU a mers către omologul său iranian pentru a-i oferi o platformă Starlink, dezvoltată de Elon Musk și destinată conectării la internet.
”Va fi foarte util, le va permite iranienilor să-și obțină libertatea după ceea ce le-ați făcut. Îi iubim pe iranieni și ne rugăm pentru o schimbare de regim. Va veni acea zi”, a spus Danny Danon, ambasadorul Israelului la ONU
În paralel, la New York, aproximativ 100 de protestatari au fost reținuți în timpul unei manifestații împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu. Printre cei reținuți s-au numărat actrița laureată cu Oscar Susan Sarandon și Hannah Einbinder, cunoscută pentru rolul din serialul „Hacks”. La protest au participat și alte personalități publice. Manifestanții au scandat împotriva războiului din Gaza și au cerut încetarea sprijinului militar acordat Israelului.