Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Alegeri anulate în Franța după victoria la 59 de voturi a extremei drepte. Ce a descoperit instanța

Justiție franceză (foto: profimedia)

Justiție franceză (foto: profimedia)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 22:09

Tribunalul administrativ din Orléans a anulat alegerile municipale din Montargis, câștigate de Rassemblement National la o diferență de 59 de voturi. Decizia poate fi atacată cu apel.

Tribunalul administrativ din Orléans a anulat joi, 24 septembrie 2026, alegerile municipale din Montargis, oraș francez în care Rassemblement National (RN) câștigase scrutinul din martie la o diferență de numai 59 de voturi. Instanța a reținut difuzarea, cu câteva zile înaintea turului al doilea, a unui videoclip cu caracter defăimător la adresa candidatului clasat pe locul al doilea. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

Videoclipul care a dus la anularea alegerilor

Materialul publicat pe rețelele sociale îl acuza pe Bruno Nottin, candidatul listei clasate pe locul al doilea, de fals în înscrisuri publice. Tribunalul a constatat că afirmațiile aveau caracter defăimător și că videoclipul a fost distribuit pe scară largă, inclusiv de Côme Dunis, candidatul listei câștigătoare.

Judecătorii au apreciat că un asemenea mesaj poate influența opțiunea alegătorilor și poate afecta rezultatul votului, mai ales când apare cu puțin timp înainte de scrutin, iar diferența dintre candidați este mică. La Montargis, lista condusă de Dunis a avut un avans de 59 de voturi față de cea a lui Nottin.

Ce se întâmplă cu primăria

Côme Dunis a demisionat între timp din funcția de primar, invocând motive de sănătate, iar locul său a fost preluat de Dominique Coquelle. Instanța a anulat alegerile, dar a respins cererea prin care se solicita declararea celor doi drept neeligibili.

Părțile din proces și prefectul departamentului Loiret au la dispoziție o lună pentru a contesta hotărârea la Consiliul de Stat. Dacă nu va fi depus apel sau dacă decizia va fi menținută, un nou scrutin municipal va trebui organizat în termen de trei luni.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Frantamontargisalegeri municipaleextrema dreaptajustitie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate
Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate
Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții
Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții

Mai multe știri din Extern

Mai Multe