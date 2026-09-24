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Extern· 2 min citire
Alegeri anulate în Franța după victoria la 59 de voturi a extremei drepte. Ce a descoperit instanța
Justiție franceză (foto: profimedia)
Tribunalul administrativ din Orléans a anulat alegerile municipale din Montargis, câștigate de Rassemblement National la o diferență de 59 de voturi. Decizia poate fi atacată cu apel.
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