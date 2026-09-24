O regiune din sudul Rusiei declară stare de urgență după atacurile ucrainene. Exporturile de cereale au fost grav afectate

Publicat 24 sept. 2026, 18:48 Actualizat 24 sept. 2026, 18:49 Sursă The Moscow Times

Regiunea Krasnodar din sudul Rusiei a declarat stare de urgență după săptămâni de atacuri ucrainene intense asupra porturilor de la Marea Neagră și a infrastructurii maritime. Loviturile au afectat rutele de export și au lăsat numeroase ferme locale cu cantități mari de cereale care nu mai pot fi vândute, au anunțat autoritățile.

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