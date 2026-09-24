O regiune din sudul Rusiei declară stare de urgență după atacurile ucrainene. Exporturile de cereale au fost grav afectate

Regiunea Krasnodar din sudul Rusiei a declarat stare de urgență după săptămâni de atacuri ucrainene intense asupra porturilor de la Marea Neagră și a infrastructurii maritime. Loviturile au afectat rutele de export și au lăsat numeroase ferme locale cu cantități mari de cereale care nu mai pot fi vândute, au anunțat autoritățile.
Atacurile asupra infrastructurii de transport al cerealelor au provocat probleme importante pentru agricultorii din una dintre principalele regiuni agricole ale Rusiei. În timp ce recolta din acest an este estimată să fie mai mare decât cea de anul trecut, dificultățile de export au dus la acumularea producției pe piața internă.
Starea de urgență a fost declarată retroactiv
Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a semnat miercuri decretul prin care este instituită starea de urgență. Măsura are efect retroactiv, începând din 12 august, scrie The Moscow Times.
Documentul invocă drept motive pentru instituirea regimului de urgență „atacuri masive asupra infrastructurii logistice, suspendarea operațiunilor portuare și perturbarea transportului maritim în bazinul Azov-Marea Neagră.
Porturile și infrastructura de transport din această zonă au un rol major pentru exporturile agricole ale Rusiei. Cea mai mare parte a livrărilor agricole ale țării este transportată prin bazinul Azov-Marea Neagră.
90% din capacitatea regională de export ar fi fost scoasă din funcțiune
În luna august, atacurile ucrainene cu drone și rachete ar fi afectat aproximativ 90% din capacitatea de export a cerealelor din regiunea Krasnodar, potrivit estimărilor realizate de analiștii din industrie.
Problemele apărute în porturile de la Marea Neagră și în infrastructura maritimă au redus capacitatea de transport și au îngreunat vânzarea recoltelor către piețele externe.
Rusia și Ucraina și-au intensificat în ultimele luni atacurile asupra navelor de cereale ale celeilalte părți în Marea Neagră, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor la nivel mondial.
Fermierii au rămas cu cerealele nevândute
Veniamin Kondratyev a explicat că numeroși fermieri din regiunea Krasnodar nu au mai reușit să își vândă cerealele. Blocarea canalelor tradiționale de export a dus la apariția unei oferte excedentare pe piața internă.
Guvernatorul a avertizat că situația poate „perturba condițiile normale de trai ale populației și provoca pierderi materiale semnificative”.
Regiunea Krasnodar este unul dintre principalele centre agricole ale Rusiei și a înregistrat în acest an o recoltă foarte bună. Producția totală de cereale este estimată să depășească nivelul consemnat anul trecut.
În condițiile în care infrastructura de export este afectată, surplusul de cereale a ajuns pe piața internă, contribuind la scăderea prețurilor în Rusia și la acumularea unor stocuri care nu își găsesc cumpărători.
Banca Centrală avertizează asupra efectelor pe termen lung
Banca Centrală a avertizat în această săptămână că perturbarea prelungită a rutelor de export pentru cereale ar putea afecta negativ producția agricolă în viitor.
Problemele de transport nu se limitează astfel la dificultățile întâmpinate în vânzarea recoltei actuale. Menținerea blocajelor pe rutele de export poate avea consecințe și asupra activității agricole viitoare.
Rusia caută rute alternative pentru exporturi
În paralel cu problemele din bazinul Azov-Marea Neagră, Rusia încearcă să redirecționeze o parte dintre exporturile sale agricole către porturile din Marea Baltică și din zona arctică.
Pentru acest lucru sunt reutilizate terminale destinate anterior transportului de îngrășăminte și cărbune. Cerealele provenite din sudul Rusiei sunt transportate pe calea ferată către aceste puncte de export.
Măsura urmărește să reducă dependența de infrastructura afectată din zona Mării Negre și să permită continuarea transporturilor agricole către piețele externe.
Discuții despre o încetare limitată a atacurilor
În aceeași zi, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a purtat discuții cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.
După întrevedere, Rubio a declarat că atât Ucraina, cât și Rusia și-au exprimat interesul pentru o încetare limitată a atacurilor care să vizeze obiective legate de cereale și energie.