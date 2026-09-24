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Extern· 1 min citire
Alertă în Turcia după un cutremur de 5,4. Seismul s-a produs la mică adâncime VIDEO
Cutremur
Publicat24 sept. 2026, 11:59
Actualizat24 sept. 2026, 12:21
Un cutremur puternic a lovit, joi, sud-estul Turciei. Seismul a avut magnitudinea de 5,4 și s-a produs la o adâncime de 7 kilometri, ceea ce a făcut ca impactul să fie mult mai mare și acest cutremur să fie resimțit puternic în mai multe zone.
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