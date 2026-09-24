Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Alertă în Turcia după un cutremur de 5,4. Seismul s-a produs la mică adâncime VIDEO

Cutremur

Cutremur

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat24 sept. 2026, 11:59
Actualizat24 sept. 2026, 12:21

Un cutremur puternic a lovit, joi, sud-estul Turciei. Seismul a avut magnitudinea de 5,4 și s-a produs la o adâncime de 7 kilometri, ceea ce a făcut ca impactul să fie mult mai mare și acest cutremur să fie resimțit puternic în mai multe zone.

Un cutremur cu magnitudinea de peste 5 s-a produs joi dimineață în estul Turciei, fiind resimțit puternic în orașul Diyarbakır și în provinciile învecinate Adıyaman și Șanlıurfa. Seismul s-a produs la ora locală 10:40, la mică adâncime, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).

Potrivit imaginilor apărute pe rețelele de socializare, oamenii au ieșit din clădiri de teama unor eventuale replici.

Autoritățile turce au trimis echipe în teren și verifică acum dacă există clădiri afectate. Până în acest moment nu au fost raportate victime și nici pagube importante, potrivit presei internaționale.

Informații contradictorii legate de magnitudinea seismului

Estimările legate de magnitudinea cutremurului diferă în funcție de instituția care a monitorizat seismul.

EMSC a anunțat inițial un cutremur cu magnitudinea de peste 5, în timp ce Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia (AFAD) a indicat o magnitudine de 5,4. Observatorul Kandilli, o altă instituție importantă de monitorizare seismică din Turcia, a raportat o magnitudine mai mare, de 5,8.

Potrivit informațiilor transmise de publicația Turkiye Today, seismul a fost resimțit puternic în Diyarbakır, Adıyaman, Șanlıurfa și în provinciile din apropiere.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cutremurturciaseism

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe