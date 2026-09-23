Trump pregătește o măsură care poate zgudui piața carburanților: SUA ar putea interzice exporturile de motorină timp de 90 de zile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 23:26

Administrația Trump pregătește un plan prin care exporturile de motorină din Statele Unite ar putea fi interzise timp de 90 de zile, într-o încercare de a reduce prețurile la energie. Măsura provoacă însă controverse chiar în interiorul administrației și este contestată puternic de industria petrolieră americană.

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