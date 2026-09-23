Trump pregătește o măsură care poate zgudui piața carburanților: SUA ar putea interzice exporturile de motorină timp de 90 de zile

Administrația Trump pregătește un plan prin care exporturile de motorină din Statele Unite ar putea fi interzise timp de 90 de zile, într-o încercare de a reduce prețurile la energie. Măsura provoacă însă controverse chiar în interiorul administrației și este contestată puternic de industria petrolieră americană.
Discuțiile vin într-un moment în care prețurile carburanților au crescut puternic în Statele Unite, iar problema a devenit una importantă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Potrivit informațiilor citate, Donald Trump ar fi înclinat să anunțe măsura până la sfârșitul acestei săptămâni, în ciuda avertismentelor venite din partea unor oficiali și a reprezentanților industriei.
Ce ar însemna oprirea exporturilor de motorină
O interdicție de 90 de zile ar putea reduce pe termen scurt prețurile în anumite regiuni din SUA. Motorina care ar fi trebuit să ajungă în Europa sau Asia ar rămâne pe piața americană, ceea ce ar crește oferta internă.
Problema ar putea apărea însă ulterior. Rafinăriile ar putea reduce producția după pierderea unei piețe importante de export, iar efectul ar putea fi o nouă creștere a prețurilor. Tocmai acesta este unul dintre argumentele celor care încearcă să-l convingă pe Donald Trump să renunțe la idee.
Secretarul pentru Energie, Chris Wright, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul pentru Interne, Doug Burgum s-ar fi opus unei interdicții totale. Potrivit informațiilor citate, Wright a discutat deja cu directorii unor companii energetice despre posibilitatea ca măsura să fie aplicată în zilele următoare.
Secretarul american pentru Energie avertizează asupra efectelor
Chris Wright a explicat public de ce consideră problematică o oprire totală a exporturilor. El avertizează că rafinăriile americane produc simultan motorină, benzină și combustibil pentru avioane, iar blocarea unui singur produs poate afecta întreaga producție.
„O interzicere brutală a exporturilor de motorină nu funcționează, cu siguranță, pentru că SUA exportă multă motorină. Suntem cel mai mare exportator de motorină din lume, dar aceeași rafinărie care produce motorină produce și benzină și combustibil pentru avioane. Așadar, dacă nu poți exporta motorina care iese din rafinăriile noastre atunci când rămâi fără spațiu pentru depozitarea ei și trebuie să reduci rafinarea în SUA, acest lucru ar pune presiune, în sensul creșterii prețurilor la benzină și la combustibilul pentru avioane”, a declarat Chris Wright, conform Politico.
Oficialul a sugerat și că soluția finală ar putea fi una voluntară, nu o interdicție generală.
„Este mai probabil ca acest lucru să fie făcut în întregime voluntar. Nu vom opri exporturile de motorină din SUA. Este însă posibil să existe unele ajustări în ceea ce privește direcția în care circulă motorina provenită din rafinăriile americane? Da, cred că vom vedea așa ceva, pentru că poate opri creșterea prețului motorinei”, a spus secretarul pentru Energie.
Industria petrolieră se teme de efectele pe termen lung
Și reprezentanții industriei petroliere încearcă să oprească adoptarea măsurii. O temere este că o interdicție prezentată inițial drept temporară ar putea fi prelungită și ar crea un precedent pentru intervențiile guvernului american pe piața energiei.
Presiunile pentru reducerea prețului motorinei au crescut și din partea republicanilor din statele agricole. Senatorul Chuck Grassley a susținut restricțiile la export, afirmând că prețurile ridicate ale motorinei afectează puternic veniturile fermierilor.
În același timp, oprirea exporturilor americane ar putea pune o presiune suplimentară asupra pieței internaționale. Economistul David Oxley avertizează că o asemenea măsură ar putea duce, pe termen scurt, la creșterea prețurilor în afara Statelor Unite, iar ulterior reducerea producției rafinăriilor americane ar putea transforma măsura într-una contraproductivă.