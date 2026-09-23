Ana Maria Păcuraru, în sala ONU la discursul lui Nicușor Dan. Mesajele importante din discursul președintelui

Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Congresul SUA și singurul jurnalist din România acreditat de Casa Albă pentru acest eveniment, s-a aflat în sala Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și a urmărit în direct discursul susținut de președintele României, Nicușor Dan.
În cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, șeful statului a vorbit în fața liderilor lumii despre manipularea prin rețelele sociale, evoluția României din ultimii 37 de ani, investiții, exploatarea gazelor din Marea Neagră, războiul din Ucraina, securitatea României, Republica Moldova, situația din Orientul Mijlociu și problema programului nuclear iranian.
De la New York, Ana Maria Păcuraru a prezentat pentru Realitatea PLUS principalele momente ale discursului și temele abordate de președintele României.
Ana Maria Păcuraru, din sala Adunării Generale a ONU
Jurnalista Realitatea PLUS a relatat care a fost prima temă abordată de Nicușor Dan în discursul său.
„Am fost în sală și vă aduc esențialul. Discursul a început printr-un avertisment neobișnuit. Președintele a tras atenția asupra manipulării prin rețelele sociale, spunând că mii de conturi false coordonate pot anula practic principiul democratic un om, un vot și pot bloca de fapt libertatea de exprimare și de asociere.
A urmat un bilanț al ultimilor 37 de ani. România a devenit, a spus președintele, una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții, aliniată în standardelor OCDE, cu companii globale care își stabilesc aici centre de producție și tehnologie.
Un anunț notabil: la anul viitor începe exploatarea a o sută de miliarde de metri cubi de gaz natural în Marea Neagră.”
Ce a remarcat Ana Maria Păcuraru despre mesajul pentru Ucraina
Corespondenta Realitatea PLUS a prezentat apoi mesajul transmis de Nicușor Dan în privința războiului din Ucraina și a sprijinului pe care România îl acordă Kievului.
„Pe Ucraina, poziția a fost fermă: România rămâne alături de Kiev atât timp cât este nevoie, iar președintele a amintit incidentul recent în care o dronă a lovit o clădire rezidențială pe teritoriul românesc.
A vorbit despre coridorul de tranzit al cerealelor ucrainene prin România, despre grupul de acțiune anti-mine din Marea Neagră, alături de Bulgaria și de Turcia și despre susținerea fermă pentru Republica Moldova în fața unei campanii hibride de dezinformare și de presiune economică.”
Ana Maria Păcuraru, despre mesajul lui Nicușor Dan privind securitatea României
Un alt punct important al relatării de la New York a fost reprezentat de angajamentele României în domeniul apărării și de ținta privind cheltuielile militare.
„Pe securitate, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru ținta de 5% din PIB pentru cheltuielile militare, precizând că România este acum la 3,7 procente.”
Ce a transmis jurnalista despre poziția României privind Gaza
Ana Maria Păcuraru a vorbit și despre partea discursului dedicată conflictului din Orientul Mijlociu și poziției exprimate de președintele României în privința planului pentru Gaza.
„Pe Orientul Mijlociu, președintele a susținut planul de pace pentru Gaza al lui Donald Trump, numindu-l cea mai credibilă cale spre stabilitate, dar a exprimat îngrijorare față de evoluțiile din Cisjordania.”
Ana Maria Păcuraru a prezentat și poziția României față de Iran
În relatarea sa de la sediul ONU, jurnalista Realitatea PLUS a evidențiat și mesajul transmis de Nicușor Dan în legătură cu programul nuclear al Iranului.
„Pe Iran, poziția a fost clară: Teheranul nu trebuie să dețină armă nucleară.”
Dacian Cioloș, menționat în relatarea de la ONU
Spre finalul intervenției sale, Ana Maria Păcuraru a prezentat și elementele cu care s-a încheiat discursul președintelui României.
„Discursul s-a încheiat cu un pasaj în franceză despre rolul organizației internaționale a francofoniei și cu anunțul candidaturii unui fost premier român, Dacian Cioloș, la funcția de secretar general al organizației, precum și un omagiu adus inițiativelor Melaniei Trump, Emin Erdogan și Olenei Zelenska pentru educația digitală a copiilor.”