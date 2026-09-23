Ana Maria Păcuraru, în sala ONU la discursul lui Nicușor Dan. Mesajele importante din discursul președintelui

Publicat 23 sept. 2026, 20:24 Sursă Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Congresul SUA și singurul jurnalist din România acreditat de Casa Albă pentru acest eveniment, s-a aflat în sala Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și a urmărit în direct discursul susținut de președintele României, Nicușor Dan.

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