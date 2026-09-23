Kievul, ținta unui atac masiv cu drone după întâlnirea dintre Zelenski și Trump. Kremlinul menține blocajul privind negocierile de pace

Rusia a lansat miercuri dimineață un atac cu drone asupra Kievului, lovind infrastructura feroviară, depozite și stații de alimentare cu carburant, la câteva ore după întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au fost discutate eforturile de pace, relatează Reuters.
Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost rănite
Potrivit autorităților orașului, cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost rănite în unul dintre cele mai puternice atacuri de când Rusia a început să lovească Kievul și împrejurimile, în această vară, cu drone cu reacție, mai rapide și care zboară la altitudine mare, fiind mai greu de interceptat.
Într-o postare pe rețelele de socializare, Katarina Mathernova, ambasadoarea UE în Ucraina, a menionat că mai multe explozii au fost auzite în Kiev, iar fumul gros s-a ridicat deasupra centrului orașului.
”Aceasta este priveliștea de la ferestrele Delegației UE astăzi. Clădirile din apropiere sunt în flăcări”, a spus Katarina Mathernova.
Infrastructura feroviară și benzinăriile din Kiev, lovite în atac
Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a declarat că o dronă a lovit o clădire nerezidențială cu nouă etaje, precum și un centru de afaceri și mai multe depozite.
Compania ucraineană de petrol Ukrnafta a indicat că Rusia a lovit una dintre stațiile sale de benzină din capitală, a șasea astfel de unitate atacată în ultimele săptămâni.
Cel puțin două benzinării au fost atacate, au declarat autoritățile. Imaginile difuzate de Reuters TV au arătat una dintre benzinăriile grav avariate, situată pe o autostradă aglomerată.
Oleksandr Pertsovski, directorul general al operatorului feroviar ucrainean, a declarat că infrastructura feroviară a fost ținta unui atac la Kiev și că unul dintre angajații săi a fost rănit.
Zelenski a discutat cu Trump despre apărarea antiaeriană și un posibil armistițiu
Atacul a avut loc la numai câteva ore după ce, Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în marja Adunării Generale a ONU, pentru a discuta modalități de acoperire a deficitului bugetar uriaș al Ucrainei, provocat de creșterea cheltuielilor militare, pe care liderul ucrainean a atribuit-o intensificării atacurilor aeriene ale Rusiei.
De asemenea, în cadrul întâlnirii cu Trump, Zelenski a discutat despre un potențial armistițiu bilateral privind ținte din sectorul energetic și a solicitat o creștere a livrărilor de rachete de apărare antiaeriană Patriot din SUA pentru ca țara sa să se apere împotriva unei posibile campanii rusești în perioada de iarnă împotriva infrastructurii electrice a Ucrainei. Nu s-a ajuns la niciun acord, a spus el.
Volodimir Zelenski a afirmat că este gata pentru „orice format” de încetare a focului energetic cu Moscova, atâta timp cât Rusia își oprește propriile atacuri asupra infrastructurii Ucrainei.
Kremlinul a declarat miercuri că încă nu s-au reunit condițiile necesare pentru viitoarele discuții de pace cu Ucraina și nu există planuri pentru vreo întâlnire la nivel înalt.