Kievul, ținta unui atac masiv cu drone după întâlnirea dintre Zelenski și Trump. Kremlinul menține blocajul privind negocierile de pace

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 15:06

Rusia a lansat miercuri dimineață un atac cu drone asupra Kievului, lovind infrastructura feroviară, depozite și stații de alimentare cu carburant, la câteva ore după întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au fost discutate eforturile de pace, relatează Reuters.

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