Cutremur în CDU. Din interiorul partidului se cere înlocuirea lui Friedrich Merz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 13:48

Nu mai este doar presa germană. Nu mai sunt adversarii politici. Nu mai sunt sondajele. După seria de înfrângeri electorale ale CDU, contestarea cancelarului Friedrich Merz a ajuns în interiorul propriului partid.

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