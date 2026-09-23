Atac rusesc asupra unei nave comerciale în portul Odesa. Un căpitan ucrainean a fost ucis-FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 12:01

O navă de marfă sub pavilionul statului Antigua și Barbuda a fost lovită de un atac rusesc într-un port de la Marea Neagră din regiunea Odesa, iar căpitanul ucrainean al vasului a murit, potrivit autorităților ucrainene, potrivit AFP.

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