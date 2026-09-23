Atac rusesc asupra unei nave comerciale în portul Odesa. Un căpitan ucrainean a fost ucis-FOTO

O navă de marfă sub pavilionul statului Antigua și Barbuda a fost lovită de un atac rusesc într-un port de la Marea Neagră din regiunea Odesa, iar căpitanul ucrainean al vasului a murit, potrivit autorităților ucrainene, potrivit AFP.
Căpitan ucrainean ucis în urma atacului
Autoritatea portuară ucraineană a confirmat atacul asupra navei comerciale și moartea căpitanului. Instituția a descris incidentul drept un atac asupra navigației civile.
”Este vorba de un nou act terorist al Rusiei împotriva navigației civile. De data aceasta, atacul rus a costat viața unui marinar ucrainean”, a transmis autoritatea portuară într-un mesaj publicat pe Telegram.
Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii portuare și a transportului maritim din zona Mării Negre.
Zeci de nave comerciale, lovite de la începutul războiului
Potrivit Camerei de Comerț Maritim din Turcia (IMEAK), cel puțin 226 de nave civile și comerciale au fost lovite în Marea Neagră de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.
Dintre acestea, 163 de incidente, reprezentând aproximativ 70% din total, ar fi avut loc în primele opt luni ale acestui an, potrivit datelor citate de AFP.
Atacurile au afectat și activitatea comercială a Ucrainei, în condițiile în care transporturile și exporturile maritime prin Marea Neagră au fost puternic perturbate.
Erdogan cere oprirea atacurilor asupra navelor comerciale
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a calificat marți drept „inacceptabile” atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră.
Într-un discurs susținut în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, liderul turc a menționat atât Rusia, cât și Ucraina în contextul atacurilor asupra transportului comercial.
Turcia a transmis celor două părți un memorandum de înțelegere care urmărește oprirea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv a celor care arborează pavilion turcesc.