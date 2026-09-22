SUA, Danemarca și Groenlanda au semnat acordul. Documentul deschide calea pentru noi baze militare americane în Arctic

Publicat 22 sept. 2026, 21:34 Actualizat 22 sept. 2026, 21:35 Sursă Reuters

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat marți, 22 septembrie 2026, un acord privind securitatea insulei arctice, document care permite extinderea prezenței militare americane în Groenlanda. Înțelegerea a fost încheiată în marja Adunării Generale a ONU de la New York și este prezentată drept un pas pentru consolidarea securității în regiunea arctică și Atlanticul de Nord.

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