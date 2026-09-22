SUA, Danemarca și Groenlanda au semnat acordul. Documentul deschide calea pentru noi baze militare americane în Arctic

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat marți, 22 septembrie 2026, un acord privind securitatea insulei arctice, document care permite extinderea prezenței militare americane în Groenlanda. Înțelegerea a fost încheiată în marja Adunării Generale a ONU de la New York și este prezentată drept un pas pentru consolidarea securității în regiunea arctică și Atlanticul de Nord.
SUA își extind prezența militară în Groenlanda
Înțelegerea permite Statelor Unite să își extindă infrastructura militară în Groenlanda, unde Washingtonul are deja baza spațială Pituffik, în nordul insulei. Acordul prevede două noi amplasamente pentru prezența militară americană, la Narsarsuaq, în sud, și Mestersvig, în est, scrie Reuters.
Narsarsuaq este o fostă bază militară americană din perioada Războiului Rece, închisă de Statele Unite în anii 1950. Mestersvig este în prezent utilizată de patrula daneză Sirius, o unitate a forțelor speciale care operează în Groenlanda.
Totodată, documentul permite Statelor Unite să modernizeze și să își extindă activitățile la Pituffik, singura bază americană activă existentă în prezent pe insulă.
Prin noul acord, securitatea Arcticii este legată mai strâns de cadrul NATO, iar Danemarca a susținut că responsabilitatea pentru securitatea regiunii nu va reveni exclusiv Washingtonului și Copenhagăi.
UE și NATO salută înțelegerea
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat acordul într-un mesaj public, considerându-l un pas pozitiv pentru cooperarea transatlantică și securitatea în Arctica.
Costa a pus accentul pe principiile care stau la baza înțelegerii, respectiv suveranitatea, integritatea teritorială și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare.
La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că acordul va consolida securitatea colectivă. El a subliniat că sporirea securității în regiunile Arctică și Atlanticul de Nord este importantă atât pentru Europa, cât și pentru America de Nord.
NATO a transmis anterior că salută noua înțelegere, apreciind că aceasta poate contribui la securitatea, stabilitatea și cooperarea într-o regiune considerată importantă pentru Alianță.
Acordul limitează accesul actorilor din afara NATO și UE
Unul dintre punctele importante ale documentului se referă la investițiile și influența unor state din afara NATO și UE în sectoarele strategice ale Groenlandei.
Articolul 10 al acordului prevede că statele sau investitorii proveniți dintr-un stat care nu este membru NATO, partener NATO sau membru al UE nu vor putea exercita controlul ori o influență semnificativă în anumite sectoare și activități sensibile.
„Având în vedere amenințarea la adresa securității naționale și a ordinii publice reprezentată de eforturile sporite ale adversarilor de a-și extinde influența și controlul în Groenlanda, părțile convin că statele sau investitorii dintr-un stat care nu este nici membru al NATO, nici partener al NATO, nici stat membru al UE, nu vor avea voie să exercite controlul, (...) o influență semnificativă sau să aibă acces la informații nepublice care pot constitui o amenințare la adresa securității naționale sau a ordinii publice în sectoare sau activități deosebit de sensibile de pe teritoriul Groenlandei”, precizează documentul.
Prevederea vizează în special riscul ca Rusia sau China să își extindă influența asupra Groenlandei prin investiții sau prin acces la domenii considerate strategice.
Groenlanda poate deveni independentă, dar acordul prevede menținerea în NATO
Documentul include și situația în care Groenlanda își exercită dreptul la autodeterminare și devine stat independent.
Acordul prevede că, într-un asemenea scenariu, înțelegerea își păstrează valabilitatea. Guvernul Danemarcei și cel al Groenlandei ar urma să se asigure că viitorul stat independent acceptă să rămână membru NATO.
„În cazul în care Groenlanda își exercită dreptul la autodeterminare pentru a deveni independentă, Guvernul Regatului Danemarcei și Guvernul Groenlandei se vor asigura împreună că statul groenlandez independent este de acord să rămână membru al NATO, inclusiv prin depunerea unei cereri de aderare, dacă este necesar, și își asumă în mod explicit, de la data independenței, toate drepturile și obligațiile Regatului Danemarcei, așa cum sunt prevăzute în prezentul acord”, se precizează în înțelegere.
Acordul consolidează astfel cooperarea militară dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda și plasează securitatea insulei într-un cadru mai larg al cooperării NATO în Arctica.