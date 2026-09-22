Un obiect ca un OZN a apărut pe cerul Iranului. Teheranul avertizează că dezvoltă arme care vor uimi Occidentul

Publicat 22 sept. 2026, 17:27 Sursă Daily Express

Un avertisment lansat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice al Iranului a atras atenția în aceeași perioadă în care pe rețelele sociale au început să circule imagini cu un obiect neidentificat observat pe cerul Teheranului.

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