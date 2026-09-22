Un obiect ca un OZN a apărut pe cerul Iranului. Teheranul avertizează că dezvoltă arme care vor uimi Occidentul
Un obiect ca un OZN a apărut pe cerul Iranului
Un avertisment lansat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice al Iranului a atras atenția în aceeași perioadă în care pe rețelele sociale au început să circule imagini cu un obiect neidentificat observat pe cerul Teheranului.
Oficialii iranieni susțin că țara dispune de arme noi, cu capacități despre care afirmă că vor surprinde lumea dacă Statele Unite vor declanșa o nouă ofensivă.
Declarațiile au fost făcute luni de purtătorul de cuvânt al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Hossein Mohebbi, și au fost preluate de agenția iraniană Fars, citată de Daily Express. În același timp, două videoclipuri distribuite online prezintă ceea ce pare a fi o aeronavă sau un alt obiect neidentificat care se deplasează deasupra capitalei Iranului.
Iranul avertizează că are arme cu noi capacități
Hossein Mohebbi a transmis că Iranul este pregătit să introducă în conflict noi tipuri de armament și să extindă confruntarea în cazul în care Statele Unite vor lansa o nouă ofensivă.
„Vom introduce noi arme cu noi capacități în luptă, iar lumea va fi uimită”, a declarat purtătorul de cuvânt al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Hossein Mohebbi, conform agenției de știri Fars din Iran, preluată de Daily Express.
Oficialul iranian a susținut, de asemenea, că armata țării are în vedere noi ținte care nu au fost atacate până acum și că Teheranul este pregătit pentru un conflict care s-ar putea prelungi.
Avertismentul a apărut în contextul în care pe internet au început să fie distribuite imagini despre care autorii postărilor afirmă că ar surprinde un obiect neidentificat deasupra Teheranului.
Obiect neidentificat filmat pe cerul Teheranului
Două videoclipuri publicate pe platforma X de Open Source Intelligence Monitor prezintă un obiect de formă semi-circulară, cu aspect multicolor, care se deplasează rapid pe cer.
Organizația care a distribuit imaginile a precizat că nu există, deocamdată, o identificare clară a obiectului surprins în înregistrări.
„Un număr de videoclipuri circulă arătând un obiect neidentificat în cerurile deasupra Teheranului, Iran, nu este imediat clar ce este filmat.”
În comentariile asociate imaginilor au apărut afirmații potrivit cărora obiectul ar folosi un sistem de propulsie bazat pe așa-numita Tehnologie Keshe.
Una dintre înregistrări a fost prezentată de utilizatorul X Ali Sedaghati ca fiind realizată pe 20 septembrie, în zona Autostrăzii Azadegan din Teheran.
„Teheran, Autostrada Azadegan. 20 septembrie, în jurul orei 19:30.”
Utilizatorul a explicat că a observat și filmat ceea ce a descris drept obiecte cerești necunoscute.
„Am filmat obiecte cerești necunoscute.”
Clipul respectiv a devenit viral și a depășit 5,3 milioane de vizualizări.
„Chiar nu știu ce este, dar era aproape de nori, avea lumini speciale și plutea în spațiu fără niciun sunet.”
Imaginile nu oferă însă, în materialul prezentat, o identificare certă a obiectului și nici nu stabilesc că acesta ar reprezenta o armă iraniană.
Trump spune că se află în „mod de decizie”
În paralel cu avertismentele venite de la Teheran, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că analizează următorii pași în relația cu Iranul.
Trump i-a declarat duminică lui Trey Yingst, corespondentul-șef pe probleme externe al Fox News, că se află în „mod de decizie” și a avertizat că ar putea urma „lucruri mari” dacă Teheranul nu se conformează.
„În esență, sunt trei lucruri”, a spus Trump. „Ștergeți-l, lăsați-l să putrezească împreună cu economia sau faceți un acord.”
Tot duminică, Trump și-a scurtat vizita de weekend la reședința prezidențială Camp David. Nu a fost oferită o explicație oficială pentru această decizie.
SUA au emis un nou avertisment pentru Orientul Mijlociu
În același timp, Departamentul de Stat al Statelor Unite a transmis un nou avertisment de securitate destinat cetățenilor americani aflați în Orientul Mijlociu.
Iranul susține că a primit informații conform cărora Statele Unite pregătesc o nouă campanie de bombardamente.
Pe fondul acestei situații, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis un avertisment direct privind eventualele consecințe ale unei noi operațiuni militare americane.
„Toate bazele și interesele SUA din regiune vor deveni ținte ale unor atacuri continue, eficiente și dureroase, fără nicio limitare sau considerație.”
Avertismentul iranian vine într-un moment în care conflictul din regiune continuă să fie însoțit de amenințări privind extinderea operațiunilor militare.
Tehnologia Keshe și promisiunea unor arme de tip OZN
În materialele asociate afirmațiilor despre presupusele arme noi ale Iranului este readusă în discuție și așa-numita Tehnologie Keshe, asociată cu savantul iranian Mehran Tavakoli Keshe.
Cercetătorii conduși de acesta au susținut în repetate rânduri că au dezvoltat o tehnologie denumită Magrav, despre care afirmă că se bazează pe sisteme antigravitaționale și magnetice. Potrivit acestor susțineri, tehnologia ar putea oferi acces la surse nelimitate de energie și ar fi oferită gratuit.
Scopul declarat al proiectului este „de a pune astfel capăt sărăciei şi foametei în lume”, iar promotorii tehnologiei au vorbit despre posibile utilizări în transporturi, medicină și producția de alimente.
Afirmațiile despre tehnologia Magrav și despre proprietățile sale sunt prezentate de fundația asociată lui Keshe ca parte a unei concepții proprii asupra energiei și plasmei.
Cum explică Mehran Tavakoli Keshe propria teorie
Potrivit teoriei prezentate de Mehran Tavakoli Keshe, interacțiunea dintre două câmpuri magnetice de intensități similare ar produce o structură dinamică mai mare. Atunci când asemenea sfere dinamice interacționează, susține teoria, apar câmpuri magnetice și gravitaționale.
Concepția lui Keshe pornește de la ideea că fiecare câmp magnetic ar conține componente plasmatice asociate celor trei forme fundamentale de materie prezentate în această teorie: materie, antimaterie și materie neagră.
Interacțiunea dintre aceste trei forme ar conduce, conform explicațiilor sale, la un sistem mai amplu de integrare dinamică, pe care Keshe îl numește „plasma inițială fundamentală” sau „Neutron”.
Fundația Keshe susține că tehnologia poate asigura independența energetică
Keshe Foundation Spaceship Institute, cunoscut sub abrevierea Kf-SSI, a organizat toamna trecută o conferință la Roma, unde Mehran Tavakoli Keshe a prezentat din nou tehnologia despre care susține că ar putea schimba modul în care oamenii își asigură energia.
Potrivit organizatorilor conferinței, omul de știință iranian a anunțat cu această ocazie că oferă gratuit întregii lumi un nou tip de tehnologie despre care afirmă că poate asigura independența umanității față de sursele convenționale de energie.
Organizatorii au susținut că la conferință au participat oficiali din mai multe state, printre care SUA, China, Rusia, Japonia, Noua Zeelandă, Germania, Austria, Norvegia, Suedia, Polonia, Italia, Malta, Portugalia, Irak, Armenia, Georgia, Nigeria, Palestina și România.
Fundația Keshe afirmă că tehnologia Magrav ar putea fi utilizată pentru producerea mai multor lucruri necesare vieții de zi cu zi, de la lumină și căldură până la hrană și tratamente medicale.
Generatoarele Magrav și aplicațiile prezentate de Keshe
Potrivit explicațiilor oferite de promotorii tehnologiei, generatoarele Magrav ar putea fi construite folosind materiale obișnuite cărora le-ar fi modificată structura moleculară. Aceste dispozitive ar elibera plasmă, iar utilizatorul ar decide ulterior modul în care aceasta ar fi folosită.
Mehran Tavakoli Keshe a prezentat și exemple privind presupusele aplicații ale tehnologiei.
„Dacă se pune o bucată de fruct deasupra unui pahar cu apă, cu ajutorul noii tehnologii, apa va capta toate proprietățile nutritive ale respectivului fruct, precum și energia și gustul lui. De asemenea se pot cultiva semințe în cele mai aride soluri și se pot produce substanțe de fertilizare complet gratuit”, a explicat cercetătorul iranian.
Un alt exemplu prezentat de acesta vizează utilizarea unui dispozitiv pe corp, în zona în care apare o durere, Keshe susținând că durerea ar dispărea într-un timp scurt.
În viziunea promotorilor acestei tehnologii, utilizarea generatoarelor Keshe în țările dezvoltate ar putea reduce dependența populației de electricitatea produsă în centrale nucleare sau pe bază de combustibili fosili.
Printre aplicațiile enumerate se mai află diminuarea consumului de carburanți al automobilelor și creșterea producției agricole.
„Cu tehnologia plasmatică, eliberăm omul din sclavia stării materiale. Deci sunteți liberi, puteți face tot ce vă doriți. Cunoașterea e atât de simplă, încât o nouă generație de copii, va înota în ea ca un pește, iar generațiile vechi vor lupta împotriva ei, deoarece nu pot înota. Aceasta este cea mai mare diferență în noua cunoaștere, deoarece, fiind prea mult atașați de o singură stare, nu putem accepta că putem avea tot ceea ce ne dorim”.
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