Rusia înăsprește regimul la granița cu Estonia. Circulația pe timpul nopții, restricționată în două districte

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 14:28

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a impus restricții temporare de circulație în districtele Kingisepp și Slantsy din regiunea Leningrad, aflate în apropierea frontierei cu Estonia. Măsurile vor rămâne în vigoare până pe 26 septembrie și includ mai multe limitări privind deplasarea în zona de frontieră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica externa