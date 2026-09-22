Rusia înăsprește regimul la granița cu Estonia. Circulația pe timpul nopții, restricționată în două districte

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a impus restricții temporare de circulație în districtele Kingisepp și Slantsy din regiunea Leningrad, aflate în apropierea frontierei cu Estonia. Măsurile vor rămâne în vigoare până pe 26 septembrie și includ mai multe limitări privind deplasarea în zona de frontieră.
FSB susține că restricțiile sunt necesare pentru prevenirea încălcărilor frontierei și a migrației ilegale, dar și pentru protejarea resurselor biologice acvatice din zona lacului Peipus, potrivit The Moscow Times.
Restricții de circulație și interdicții în zona de frontieră
Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Frontieră din Estonia, Andris Viltsin, a declarat că autoritățile de la Tallinn știau despre restricțiile care urmau să fie introduse, însă Rusia nu ar fi transmis o notificare oficială.
Potrivit acestuia, vânătoarea și portul armelor de foc fără un permis special sunt interzise temporar pe partea rusă, iar circulația pe râul Narva este, de asemenea, restricționată. Poliția și Garda de Frontieră din Estonia, împreună cu alte instituții, monitorizează situația de la granița de est.
Un bărbat ar fi trecut ilegal frontiera în Estonia
Autoritățile estoniene au raportat și un incident produs la graniță. Un bărbat aflat pe partea rusă ar fi trecut ilegal linia temporară de control de pe râul Narva și ar fi intrat pe teritoriul Estoniei. Acesta a fost observat de un ofițer de supraveghere și ulterior reținut. Bărbatul a fost identificat drept cetățean iordanian și a fost dus la Centrul de Detenție Narva. Măsurile introduse de FSB vin într-un context în care mai multe servicii europene de informații au avertizat în ultimele luni asupra riscului unor operațiuni hibride atribuite Rusiei. Oficialii citați de presa internațională au vorbit despre posibile provocări, operațiuni de influență sau acțiuni limitate, fără să indice existența unui atac militar iminent.
În paralel, statele europene urmăresc tot mai atent posibilele operațiuni hibride rusești, în condițiile în care au fost raportate incidente și suspiciuni privind acte de sabotaj îndreptate împotriva unor obiective logistice și companii implicate în sprijinirea Ucrainei.
Restricțiile impuse în districtele Kingisepp și Slantsy urmează să rămână în vigoare până pe 26 septembrie.