Putin face alegerea între China și SUA: merge la Xi Jinping, dar evită summitul lui Trump din Florida

Vladimir Putin ar urma să participe la summitul APEC de la Shenzhen, în noiembrie, dar este puțin probabil să ajungă la reuniunea G20 din Florida.
Președintele rus Vladimir Putin pregătește o deplasare în China, unde ar urma să participe personal la summitul liderilor APEC, găzduit în noiembrie de Xi Jinping la Shenzhen. În schimb, prezența liderului de la Kremlin la reuniunea G20 organizată în Statele Unite, în decembrie, este considerată foarte improbabilă, au declarat pentru Bloomberg persoane apropiate administrației prezidențiale ruse.
Dacă vizita va avea loc, aceasta va fi prima participare fizică a lui Putin la o reuniune APEC după summitul din 2017, desfășurat la Da Nang, în Vietnam. La evenimentul de atunci au luat parte și Xi Jinping, precum și Donald Trump, aflat în primul său mandat la Casa Albă.
China organizează în 2026 reuniunea liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific, iar summitul este programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen. APEC reunește 21 de economii de pe ambele maluri ale Pacificului, inclusiv China, Rusia și Statele Unite.
Posibilă discuție Putin–Xi–Trump la Shenzhen
Summitul APEC ar putea avea o miză diplomatică mult mai mare decât agenda economică oficială. Kremlinul a indicat anterior că este analizată ipoteza unei întâlniri între Putin, Xi Jinping și Donald Trump, în marja reuniunii din China.
Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pentru politică externă, a vorbit la începutul lunii despre această posibilitate. Totuși, orice format trilateral ar depinde de participarea președintelui SUA la summitul de la Shenzhen. Casa Albă nu anunțase, până acum, dacă Donald Trump va merge la reuniunea APEC.
China găzduiește pentru a treia oară APEC, după edițiile organizate la Shanghai în 2001 și Beijing în 2014. Tema anunțată pentru acest an este „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru prosperitate comună”.
G20 din Florida, puțin probabil pe agenda lui Putin
La mai puțin de o lună de la reuniunea APEC, Statele Unite urmează să găzduiască summitul liderilor G20, în zilele de 14 și 15 decembrie. Evenimentul este programat la Trump National Doral Miami, complex situat în Florida și asociat familiei președintelui american.
Rusia este membră a Grupului celor 20, iar administrația americană a transmis anterior că Moscova ar urma să fie invitată la reuniunile G20. Cu toate acestea, sursele Bloomberg susțin că Kremlinul vede în prezent doar o posibilitate foarte redusă ca Vladimir Putin să călătorească în Florida.
O eventuală absență ar limita șansele unei întâlniri directe între Putin și Trump pe teritoriul american, într-un moment în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân marcate de războiul din Ucraina și de disputele legate de securitatea europeană.
Mandatul CPI și deplasările externe ale liderului rus
Călătoriile externe ale lui Vladimir Putin au devenit mai sensibile după mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională, în martie 2023. Procurorii CPI susțin că există motive rezonabile pentru a crede că liderul rus poartă responsabilitate pentru presupuse crime de război legate de deportarea și transferul ilegal al unor copii din teritoriile ucrainene ocupate către Rusia. Kremlinul respinge acuzațiile și nu recunoaște jurisdicția instanței de la Haga.
În cazul unei eventuale deplasări în SUA, contextul juridic ar fi diferit față de cel din statele care au ratificat Statutul de la Roma. Statele Unite nu sunt parte la tratatul care stă la baza Curții Penale Internaționale.
Putin a continuat, totuși, să călătorească în țări apropiate Moscovei și a făcut vizite în China în ultimii ani. În 2024, liderul rus a mers inclusiv în Mongolia, stat parte la Statutul de la Roma. Ulterior, CPI a apreciat că autoritățile de la Ulaanbaatar nu și-au îndeplinit obligațiile de cooperare privind arestarea și predarea președintelui rus.