După numărarea a 95% din voturi, partidul lui Putin se îndreaptă spre o majoritate record în Duma de Stat

Partidul Rusia Unită, formațiunea aflată la putere în Rusia, se îndreaptă spre obținerea unui număr record de mandate în Duma de Stat, potrivit rezultatelor preliminare anunțate luni. Sunt primele alegeri parlamentare organizate în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.
După numărarea a 95% dintre buletinele de vot, șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ella Pamfilova, a anunțat că Rusia Unită a obținut 57,83% din voturile exprimate pe liste de partid. Candidații formațiunii domină și alegerile din circumscripțiile uninominale, unde conduceau în 208 dintre cele 225 de circumscripții.
Rusia Unită ar putea ajunge la aproximativ 355 de mandate
Potrivit estimărilor prezentate de Ella Pamfilova, Rusia Unită ar urma să obțină aproximativ 355 de locuri în Duma de Stat, care are în total 450 de mandate.
Un asemenea rezultat ar depăși precedentul record al formațiunii, stabilit în 2016, când a obținut 343 de mandate. Totodată, partidul și-ar păstra cu o marjă confortabilă majoritatea constituțională din legislativul rus, scrie The Moscow Times.
Alte patru formațiuni au trecut pragul necesar pentru a intra în Parlament. Partidul Comunist ar urma să obțină 40 de mandate, Partidul Liberal Democrat din Rusia (LDPR) 25, formațiunea Oameni Noi 20, iar Rusia Dreaptă patru mandate.
Prezența la urne, cea mai ridicată din 2003
Prezența la vot s-a apropiat de 60%, fiind cea mai mare participare înregistrată la alegeri parlamentare în Rusia din 2003, potrivit publicației Kommersant.
În același timp, analiști independenți au descris scrutinul drept cel mai puțin competitiv din istoria modernă a Rusiei. Președintele Vladimir Putin a prezentat alegerile drept un test al sprijinului populației pentru efortul de război.
O schimbare importantă în noua componență a Dumei este reprezentată de numărul veteranilor războiului din Ucraina care ar urma să obțină mandate. Cel puțin 86 de veterani sunt așteptați să intre în legislativul rus.
Vladimir Putin i-a prezentat pe veteranii transformați în politicieni drept „noua elită” a Rusiei.
Yabloko, fără mandate în circumscripțiile uninominale
Partidul liberal Iabloko, singura formațiune care a candidat pe o platformă anti-război, nu a reușit să obțină niciun mandat în circumscripțiile uninominale.
Formațiunea a trecut însă pragul de 5% la alegerile pentru Adunarea Regională din Novgorod.
În luna august, Curtea Supremă a Rusiei a blocat participarea Iabloko la scrutinul pe liste de partid. Candidații formațiunii înscriși în circumscripțiile uninominale s-au confruntat, de asemenea, cu excluderi și presiuni din partea autorităților.
Ramzan Kadîrov, reales în Cecenia cu 99,85%
În paralel cu alegerile parlamentare au avut loc și alegeri pentru funcțiile de guvernator în mai multe regiuni din Rusia.
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost reales, potrivit rezultatului oficial anunțat de Comisia Electorală Centrală, cu 99,85% din voturi.
CEC a precizat că rezultatele finale ale alegerilor parlamentare vor fi anunțate cel târziu la 5 octombrie.