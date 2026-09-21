După numărarea a 95% din voturi, partidul lui Putin se îndreaptă spre o majoritate record în Duma de Stat

Publicat 21 sept. 2026, 19:44 Sursă The Moscow Times

Partidul Rusia Unită, formațiunea aflată la putere în Rusia, se îndreaptă spre obținerea unui număr record de mandate în Duma de Stat, potrivit rezultatelor preliminare anunțate luni. Sunt primele alegeri parlamentare organizate în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

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