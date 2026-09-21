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Extern· 2 min citire
Nicușor Dan, întâlnire cu foști ambasadori ai SUA la New York. Discuții despre apărare și investiții americane în România
Nicușor Dan și foștii ambasadori ai SUA (sursa foto: X)
Nicușor Dan a anunțat că s-a întâlnit, la New York, cu foști ambasadori ai Statelor Unite, cărora le-a mulțumit pentru contribuția adusă promovării României și consolidării relației bilaterale dintre București și Washington.
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