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Nicușor Dan, întâlnire cu foști ambasadori ai SUA la New York. Discuții despre apărare și investiții americane în România

Nicușor Dan și foștii ambasadori ai SUA (sursa foto: X)

Nicușor Dan și foștii ambasadori ai SUA (sursa foto: X)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 16:30

Nicușor Dan a anunțat că s-a întâlnit, la New York, cu foști ambasadori ai Statelor Unite, cărora le-a mulțumit pentru contribuția adusă promovării României și consolidării relației bilaterale dintre București și Washington.

În mesajul publicat după întâlnire, Nicușor Dan a subliniat că parteneriatul strategic dintre România și SUA este „o realizare durabilă”, construită de-a lungul mai multor generații și bazată pe relații solide care trebuie întărite în continuare.

„În New York, m-am întâlnit cu foști ambasadori ai SUA, cărora le-am mulțumit pentru contribuția lor la promovarea României și pentru munca depusă în consolidarea și aprofundarea relației noastre bilaterale”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Parteneriatul România–SUA trebuie consolidat

Potrivit acestuia, întâlnirea a reunit și ambasadori americani care au reprezentat Statele Unite în alte state europene, dar și în organizații multilaterale. La discuții au participat, totodată, reprezentanți ai unor think tank-uri, descriși drept prieteni ai României și parteneri cu o bună cunoaștere a realităților din țara noastră.

„Parteneriatul România–SUA este o realizare durabilă, construită de-a lungul generațiilor pe baze solide pe care continuăm să le întărim astăzi”, a afirmat Nicușor Dan.

Apărarea, investițiile și alianța transatlantică, printre temele discutate

Principalele subiecte abordate la New York au vizat cooperarea în domeniul apărării, creșterea prezenței economice americane în România și consolidarea alianței transatlantice.

„Am discutat prioritățile noastre principale: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice americane în România și consolidarea alianței transatlantice”, a precizat Nicușor Dan.

Întâlnirea are loc în contextul în care relația România–SUA rămâne una dintre axele importante ale politicii externe și de securitate a României, inclusiv prin cooperarea din cadrul NATO și prin interesul pentru atragerea investițiilor americane în economie.

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