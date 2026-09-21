Nicușor Dan, întâlnire cu foști ambasadori ai SUA la New York. Discuții despre apărare și investiții americane în România

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 16:30

Nicușor Dan a anunțat că s-a întâlnit, la New York, cu foști ambasadori ai Statelor Unite, cărora le-a mulțumit pentru contribuția adusă promovării României și consolidării relației bilaterale dintre București și Washington.

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