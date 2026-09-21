„Părăsiți Iranul acum!” SUA, mesaj urgent pentru cetățenii americani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 09:47

Statele Unite le cer cetățenilor americani aflați în Iran să părăsească imediat țara, avertizând asupra riscului unei escaladări neprevăzute. Autoritățile americane atrag atenția și asupra unor posibile anulări de zboruri și închideri ale spațiului aerian.

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