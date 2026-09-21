„Părăsiți Iranul acum!” SUA, mesaj urgent pentru cetățenii americani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Statele Unite le cer cetățenilor americani aflați în Iran să părăsească imediat țara, avertizând asupra riscului unei escaladări neprevăzute. Autoritățile americane atrag atenția și asupra unor posibile anulări de zboruri și închideri ale spațiului aerian.
Statele Unite le cer cetățenilor americani aflați în Iran să părăsească imediat țara, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Avertismentul a fost transmis de Ambasada Virtuală a SUA în Iran, într-o alertă de securitate emisă pe 19 septembrie, în care americanii sunt sfătuiți să nu călătorească în această țară sub nicio formă.
„Nu călătoriți în Iran pentru niciun motiv. Cetățenii americani ar trebui să părăsească Iranul acum”, se arată în mesajul transmis de autoritățile americane.
SUA avertizează asupra anulării zborurilor și închiderii spațiului aerian
Misiunea diplomatică americană descrie situația de securitate din regiune drept complexă și avertizează că aceasta se poate deteriora în mod neprevăzut. Cetățenii americani aflați în Iran sunt sfătuiți să urmărească direct informațiile transmise de companiile aeriene.
Autoritățile atrag atenția că pot apărea anulări de zboruri, închideri ale spațiului aerian și alte perturbări ale transportului. Noua avertizare nu modifică însă nivelul general de alertă pentru Iran, care rămâne la nivelul maxim, „Level 4 – Do Not Travel”, conform Fox News.
Iranul rămâne la nivelul maxim de alertă pentru călătorii
Departamentul de Stat menține avertizarea de nivel 4 din cauza riscurilor de terorism, tulburări civile, răpiri, arestări arbitrare și detenții ilegale. Statele Unite nu au în prezent o ambasadă fizică în Iran, iar interesele americane sunt reprezentate în această țară de Elveția. Serviciile consulare pentru cetățenii americani sunt gestionate prin intermediul Ambasadei SUA din Berna, în funcție de condițiile de securitate.
Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au intensificat
Noua alertă vine într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu s-a extins, iar atacurile asupra Arabiei Saudite au amplificat temerile privind o nouă escaladare. Washingtonul menționează și atacurile desfășurate de rebelii Houthi susținuți de Iran împotriva Arabiei Saudite, inclusiv asupra unor aeroporturi civile, avertizând că situația „are potențialul de a escalada rapid”.
Iranul a avertizat, la rândul său, că orice nou atac american sau al aliaților Statelor Unite ar putea declanșa represalii împotriva bazelor și intereselor americane. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației menține și ea o recomandare activă privind riscurile operării în spațiul aerian iranian, valabilă până la 30 septembrie, dacă nu va fi revizuită mai devreme.