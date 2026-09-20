Incendiu puternic la un hotel. Aproape 280 de persoane se aflau în interior

Momente de panică în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un hotel aflat în apropierea portului din Folkestone, Anglia. Un incendiu de amploare a izbucnit în clădire, iar aproximativ 280 de persoane au fost evacuate în urma incidentului.
Flăcările ar fi pornit din zona subsolului, iar intervenția pompierilor a fost una de amploare. Zeci de echipaje au fost trimise la fața locului pentru a limita propagarea incendiului și pentru a verifica toate zonele clădirii.
Alarma s-a dat după ora 1:00
Serviciile de urgență au fost alertate puțin după ora 1:00, când au fost raportate flăcări la hotelul situat în zona The Harbour, conform publicației Mirror.
Pompierii au intervenit cu numeroase autospeciale, iar echipele echipate cu aparate de respirat au pătruns în clădire pentru a localiza și lichida focarele.
La apogeul operațiunii au fost mobilizate 26 de autospeciale, intervenția fiind una complexă din cauza dimensiunii imobilului și a numărului mare de persoane aflate în interior.
Aproape 280 de oameni, evacuați
Pentru siguranța celor aflați în hotel, aproximativ 280 de persoane au fost evacuate. Autoritățile locale au amenajat un centru de sprijin pentru persoanele care au fost nevoite să părăsească temporar clădirea.
Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, nu au fost raportate persoane rănite în urma incendiului.
Hotelul este unul de mari dimensiuni și dispune de aproximativ 550 de camere, fiind amplasat în apropierea portului din Folkestone.
Poliția ia în calcul varianta unui incendiu provocat intenționat
După intervenția pompierilor, polițiștii din Kent au început verificările pentru a stabili circumstanțele în care a izbucnit focul.
Anchetatorii tratează cazul ca fiind suspect și verifică inclusiv ipoteza potrivit căreia incendiul ar fi putut fi provocat în mod deliberat. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza exactă a izbucnirii flăcărilor.
Poliția a rămas în zonă și după încheierea operațiunii de stingere, atât pentru desfășurarea investigației, cât și pentru sprijinirea traficului din apropierea hotelului.
Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească modul în care a pornit incendiul și dacă există elemente care să confirme suspiciunea unei acțiuni intenționate.