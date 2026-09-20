Incendiu puternic la un hotel. Aproape 280 de persoane se aflau în interior

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 18:27

Momente de panică în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un hotel aflat în apropierea portului din Folkestone, Anglia. Un incendiu de amploare a izbucnit în clădire, iar aproximativ 280 de persoane au fost evacuate în urma incidentului.

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