Alegeri parlamentare în Rusia. Un partid de opoziție reclamă presiuni asupra observatorilor din secțiile de votare

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 19:23

Partidul liberal de opoziție din Rusia, „Yabloko”, a anunțat că unul dintre observatorii săi electorali și-a pierdut cunoștința în timp ce era reținut de poliție la o secție de votare din Sankt Petersburg. Incidentul a avut loc sâmbătă, în cea de-a doua zi a alegerilor parlamentare desfășurate sub un control strict, relatează AP.

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