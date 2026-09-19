Alegeri parlamentare în Rusia. Un partid de opoziție reclamă presiuni asupra observatorilor din secțiile de votare

Partidul liberal de opoziție din Rusia, „Yabloko”, a anunțat că unul dintre observatorii săi electorali și-a pierdut cunoștința în timp ce era reținut de poliție la o secție de votare din Sankt Petersburg. Incidentul a avut loc sâmbătă, în cea de-a doua zi a alegerilor parlamentare desfășurate sub un control strict, relatează AP.
Yabloko: Mai mulți observatori au fost împiedicați să își desfășoare activitatea în secțiile de votare
Alegerile pentru desemnarea membrilor Dumei de Stat sunt primele alegeri parlamentare organizate în Rusia de la lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022. Scrutinul se desfășoară timp de trei zile, de vineri până duminică, și are loc în absența unei opoziții politice semnificative, ceea ce face ca dominația politică a Kremlinului să fie practic asigurată.
Partidul Yabloko a fost eliminat luna trecută de pe buletinele de vot printr-o decizie a Curții Supreme a Rusiei. Formațiunea, singurul partid înregistrat care a criticat deschis războiul Rusiei împotriva Ucrainei, mai are doar câteva zeci de candidați în circumscripțiile uninominale.
Înainte de începerea campaniei electorale, mai mulți politicieni anti-război au fost închiși sau au fost nevoiți să părăsească țara.
Partidul Comunist, care a criticat unele aspecte ale politicilor guvernamentale, dar a evitat cu grijă criticile la adresa președintelui Vladimir Putin, și Yabloko au anunțat, de asemenea, că mai mulți dintre observatorii lor electorali au fost împiedicați să își desfășoare activitatea în secțiile de votare.
Acuzații de presiuni și intervenții ale poliției în secțiile de votare
Yabloko a relatat că funcționarii unei secții de votare au acuzat un observator al formațiunii că ar fi încercat să „perturbe alegerile” și au chemat poliția. Potrivit partidului, polițiștii ”a folosit forţa” împotriva observatorului, care și-ar fi pierdut cunoștința.
Partidul a precizat într-o declarație publicată sâmbătă pe Telegram că nu se știe dacă acesta a primit imediat îngrijiri medicale. Ulterior, observatorul a fost dus la o secție de poliție și acuzat de nerespectarea ordinelor poliției.
Vineri, liderul Yabloko, Nikolai Rybakov, i-a adresat un apel Ellei Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale, denunțând ceea ce partidul a descris drept numeroase cazuri în care observatorilor formațiunii li s-a refuzat accesul și în care aceștia ar fi fost supuși unor presiuni.
”Amploarea evenimentelor nu ne permite să considerăm acest lucru o neînţelegere”, a declarat Nikolai Rybakov, preşedintele partidului ”Yabloko”.
Alegerile pentru Duma de Stat, fără monitorizare OSCE
Rusia nu a invitat observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru monitorizarea alegerilor. Ministerul rus de Externe a acuzat organizația de ”standarde duble”, invocând criticile acesteia la adresa Rusiei.
Moscova a susținut că a invitat, în schimb, alte organizații internaționale, precum și observatori din statele membre ale OSCE.
Președintele Adunării Parlamentare a OSCE, Pere Joan Pons, a afirmat că decizia Rusiei contravine angajamentelor asumate de țară în calitate de stat membru al organizației.
”Această refuzare persistentă a unei monitorizări independente se înscrie într-un tipar extrem de îngrijorător de nerespectare a principiilor transparenţei, responsabilităţii democratice şi statului de drept”, a afirmat acesta.
Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, înaintea scrutinului erau înregistrați peste 380.000 de observatori electorali, inclusiv reprezentanți ai 11 partide politice. Dintre aceștia, 97.040 erau afiliați partidului Rusia Unită, în timp ce Partidul Comunist avea 42.743 de observatori.
Autoritățile electorale au mai anunțat că au fost înregistrați 1.126 de observatori internaționali și ”experţi electorali” proveniți din 133 de țări și 13 organizații internaționale.
În perioada premergătoare alegerilor, Rusia a introdus și noi restricții pentru observatorii electorali. Potrivit unui nou cod de etică, acestora li se interzice să facă declarații ”care ar putea fi interpretate ca subminând încrederea în sistemul electoral”.