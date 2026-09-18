Trump restricționează accesul unor redacții la Casa Albă. CNN și Politico, printre publicațiile vizate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 23:29

Donald Trump impune noi restricții pentru presă la Casa Albă, după ce a acuzat mai multe publicații că răspândesc „minciuni” despre administrația sa. Președintele SUA avertizează că măsurile ar putea fi extinse și asupra altor instituții media.

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