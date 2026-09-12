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Social· 1 min citire
O femeie de 67 de ani, la un pas de înec după ce a ignorat steagul roșu: operațiune de salvare contracronometru VIDEO
Operațiune salvare înec / Captură video
Publicat12 sept. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS
Intervenție contracronometru pe litoral. O femeie de 67 de ani a fost la un pas de înec, la 300 de metri în larg, după ce a ignorat steagul roșu. Un turist a văzut-o în larg și a alertat salvamarii. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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