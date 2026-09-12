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O femeie de 67 de ani, la un pas de înec după ce a ignorat steagul roșu: operațiune de salvare contracronometru VIDEO

Operațiune salvare înec / Captură video

Operațiune salvare înec / Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS

Intervenție contracronometru pe litoral. O femeie de 67 de ani a fost la un pas de înec, la 300 de metri în larg, după ce a ignorat steagul roșu. Un turist a văzut-o în larg și a alertat salvamarii. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Potrivit salvamarilor, pe plajă era arborat steagul roșu, dar victima a ignorat avertismentul și a intrat în mare. Un bărbat a observat-o și a început să strige după ajutor. În cele din urmă, a fost adusă la mal. Este, de altfel, a treia intervenție în doar 12 ore.

Salvamarii spun că marea este agitată și îi sfătuiește pe turiști să nu intre în apă.

"Marea este agitată, iar curenții sunt foarte puternici. Este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis!

Nu vă riscați viața. Rămâneți pe mal și respectați indicațiile salvamarilor", au transmis salvamarii.

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