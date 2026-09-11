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Noi imagini cu tronsonul groazei de pe Autostrada Sebeș-Turda. Porțiunea de drum de 90 de milioane de euro continuă să se surpe

Pe zi ce trece, șoseaua se surpă din ce în ce mai mult

Pe zi ce trece, șoseaua se surpă din ce în ce mai mult

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 14:28
Actualizat11 sept. 2026, 14:31

De la o zi la alta, situația pe noua autostradă A10 Sebeș-Turda devine din ce în ce mai critică. În zona kilometrului 66, drumul continuă să se surpe. Noi imagini care au fost publicate de presa locală arată starea dezastruoasă de pe acest tronson.

Din cauza acestor probleme care pun în pericol siguranța șoferilor, au fost introduse restricții de circulație. Problema este că denivelările și crăpăturile încep să se extindă și spre sensul opus. Autostrada a ieșit din garanție. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a stabilit, însă, cu constructorul ca reparațiile și lucrările de consolidare să fie făcute pe cheltuiala firmei, fiind invocate vicii ascunse.

Tronsonul de 16 kilometri, inaugurat în 2018

Lucrările ar fi trebuit să demareze la începutul lunii trecute și să dureze două luni. În ultimele două săptămâni s-a intervenit doar pentru înlăturarea unor porțiuni din parapete și s-a instalat un sistem de monitorizare a diferenței de nivel. Pentru lotul de 16 kilometri, inaugurat în 2018, statul român a plătit peste 90 de milioane de euro.

 

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