Noi imagini cu tronsonul groazei de pe Autostrada Sebeș-Turda. Porțiunea de drum de 90 de milioane de euro continuă să se surpe

Publicat 11 sept. 2026, 14:28 Actualizat 11 sept. 2026, 14:31

De la o zi la alta, situația pe noua autostradă A10 Sebeș-Turda devine din ce în ce mai critică. În zona kilometrului 66, drumul continuă să se surpe. Noi imagini care au fost publicate de presa locală arată starea dezastruoasă de pe acest tronson.

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