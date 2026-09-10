Coordonatorul IT al guvernelor, anchetat de procurorii DNA. Trencadis, contracte uriașe cu statul și afaceri de milioane

Publicat 11 sept. 2026, 00:00 Sursă Realitatea PLUS

Un fost oficial de rang înalt, care a făcut parte din 3 guverne succesive, este investigat pentru potențiale infracțiuni fiscale de zeci de milioane de lei! Este vorba despre Marian Murguleț, care a ocupat funcția de coordonator al strategiei IT. După ce a fost angajat în aparatul de stat, a devenit acționarul majoritar al companiei Trencadis, care a făcut afaceri cu statul și serviciile și a înregistrat profituri uriașe. Cu toate acestea, pe 31 august, cu doar o săptămână înainte să se afle că este în vizorul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Marian Murguleț și partenerul său Adrian Văduva au vândut întreaga companie.

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