Coordonatorul IT al guvernelor, anchetat de procurorii DNA. Trencadis, contracte uriașe cu statul și afaceri de milioane

Un fost oficial de rang înalt, care a făcut parte din 3 guverne succesive, este investigat pentru potențiale infracțiuni fiscale de zeci de milioane de lei! Este vorba despre Marian Murguleț, care a ocupat funcția de coordonator al strategiei IT. După ce a fost angajat în aparatul de stat, a devenit acționarul majoritar al companiei Trencadis, care a făcut afaceri cu statul și serviciile și a înregistrat profituri uriașe. Cu toate acestea, pe 31 august, cu doar o săptămână înainte să se afle că este în vizorul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Marian Murguleț și partenerul său Adrian Văduva au vândut întreaga companie.
Jurnaliștii susțin că mutarea este direct legată de controalele celor de la Antifraudă. Investigațiile sunt încă în desfășurare și nu au fost făcute publice detalii despre anchetă, însă istoricul profesional al lui Marian Murguleț este cel puțin interesant. De la ascensiunea sa într-o funcție pentru care nu avea o pregătire specială, până la preluarea Trencadis, toate acestea ridică numeroase semne de întrebare. Mai multe persoane publice chiar au comparat povestea afaceristului cu cea a mogulului fugar Sebastian Ghiță.
Marian Murguleț, coordonatorul strategiei IT din Guvern
Marian Murguleț a fost numit în funcția de Chief Information Officer al Guvernului României pe data de 11 iulie 2019, în mandatul Vioricăi Dăncilă. Cu alte cuvinte, acesta era coordonator al strategiei IT în executiv. El a preluat funcția cu doar două săptămâni înainte de tragedia de la Caracal. Numele său apare pe decizia de înființare a Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgență 112. Murguleț avea datoria de a înainta rapoarte către Ministerul de Interne și de a găsi soluții pentru pentru implementarea tehnologiei de localizare a telefoanelor mobile.
Murguleț și-a păstrat această funcție inclusiv sub conducerea lui Ludovic Orban și a părăsit postul în ianuarie 2021, când premier a devenit Florin Cîțu.
Prin poziția de CEO al Guvernului României au ajuns în mâinile lui Marian Murguleț marile proiecte de digitalizare ale țării și arhitectura informatică a administrației centrale. Astfel, acesta a ajuns să participe inclusiv în coordonarea interinstituțională a Cloudului Privat Guvernamental, proiect de amploare administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Experiența profesională a fost pusă sub semnul întrebării
În ciuda funcției importante pe care a ocupat-o Marian Murguleț, acesta este absolvent de Finanțe al Academiei de Studii Economice și a lucrat la începutul anilor 2000, la doar 4 ani după facultate, în Ministerul Afacerilor Externe, cât și în Ambasada României din Suedia. Din 2008 s-a orientat către mediul privat, unde a lucrat în mai multe companii IT și a dobândit experiență în management, vânzări și strategii de business. Așadar, spuneau criticii încă din 2019, aceste experiențe profesionale nu îl recomandau pe Marian Murguleț pentru funcția de Chief Information Officer al Guvernului.
După ce și-a încheiat activitatea de coordonator al strategiei IT în guvern, afaceristul a dispărut pentru câteva luni din spațiul public. Totuși, pe 22 iunie 2021, a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii. O zi mai târziu, Florin Cîțu l-a eliberat din funcție. Fostul prim-ministru a spus atunci că „numirea nu reprezenta Guvernul” și că nu ar fi făcut-o deloc dacă ar fi avut informația mai devreme, fără să dea mai multe detalii.
Cum a ajuns Marian Murguleț la Trencadis
În următorul an, 2022, Marian Murguleț a devenit Director General al Trencadis Corp SRL. Firma a fost fondată de Radu Negulescu și s-a implicat inclusiv în implementarea sistemului RO-Alert, program coordonat de STS și IGSU. Negulescu a fost cel care a asigurat consultanță și campanii digitale pentru Klaus Iohannis în anul 2014, în timpul campaniei electorale. Fostul premier Victor Ponta, contracandidatul de la acea vreme a lui Klaus Iohannis, a susținut în repetate rânduri că a pierdut alegerile deoarece echipa de campanie digitală a acestuia din urmă ar fi folosit tehnici agresive de micro-targetare psihografică similare cu cele ale Cambridge Analytica.
În 2023, Marian Murguleț a cumpărat participația lui Radu Negulescu din Trencadis și a ajuns să dețină 77,52 la sută din acțiuni. Un an mai târziu, a ajuns la 100 la sută după ce a cumpărat și participația lui Frank Timiș, care la rândul său este un personaj controversat ce s-a implicat în exploatarea minieră de la Roșia Montană.
Trencadis a făcut afaceri de milioane cu statul
Cu Marian Murguleț stăpân absolut al Trencadis, compania a avut o cifră de afaceri de 167 de milioane de lei în 2023. În 2024, firma a înregistrat o scădere, pentru ca anul trecut să aibă o revenire spectaculoasă. În 2025, cifra de afaceri a ajuns la 110,7 milioane de lei, cu doar 13 angajați.
La începutul acestui an, în februarie, Marian Murguleț l-a luat alături de el în acționariat pe Adrian Văduva. Acestuia i-a cedat doar puțin peste 8 la sută din acțiuni. De-a lungul a aproape două decenii de existență, structura de acționariat a firmei s-a modificat de peste 15 ori. Cu toate acestea, această „instabilitate” la nivel executiv nu a împiedicat Trencadis să obțină contracte extrem de profitabile cu statul român, printre care și cel al cloudului guvernamental, gestionat de STS. Același program la care Marian Murguleț lucrase ca angajat al guvernului.
Trencadis a fost vândută înainte de apariția informațiilor despre anchetă
Acum, după retragerea lui Marian Murguleț și a lui Adrian Văduva cu doar o săptămână înainte să apară informații despre ancheta experților Antifraudă, Trencadis a intrat pe mâinile lui Patrick Anton Pisaroglu. Acesta este fiul lui Anton Pisaroglu, fost candidat la prezidențiale și consultant politic.