România, printre țările-cheie în intervențiile europene: 200 de pompieri români, trimiși în zone cu risc de incendii

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 21:21

România a apelat de zece ori, în ultimii zece ani, la sprijinul oferit prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, însă a răspuns solicitărilor venite din alte state în 49 de situații, a declarat comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib.

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