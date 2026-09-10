România, printre țările-cheie în intervențiile europene: 200 de pompieri români, trimiși în zone cu risc de incendii

România a apelat de zece ori, în ultimii zece ani, la sprijinul oferit prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, însă a răspuns solicitărilor venite din alte state în 49 de situații, a declarat comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib.
Oficialul european a lăudat capacitatea de intervenție a României și contribuția autorităților române la operațiunile desfășurate la nivel european. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă organizată la sediul Inspectoratului General de Aviație.
„România are un sistem solid de răspuns în situații de urgență. Dar cel mai important este faptul că l-a pus și în slujba altor țări”, a transmis Hadja Lahbib.
Comisarul european a arătat că diferența dintre numărul solicitărilor de ajutor formulate de România și intervențiile oferite altor state reflectă implicarea autorităților române în misiunile europene de urgență.
România, implicată în zeci de misiuni europene
Potrivit Hadjei Lahbib, Mecanismul de Protecție Civilă este activat atunci când o țară nu mai poate gestiona singură efectele unei situații grave, precum incendii de vegetație, inundații, cutremure sau alte dezastre.
În astfel de cazuri, statele europene pot trimite rapid echipe de intervenție, pompieri, aeronave, echipamente și resurse medicale. Oficialul Comisiei Europene a subliniat că acest sistem permite mobilizarea transfrontalieră într-un interval scurt, astfel încât echipele europene să poată lucra alături de autoritățile locale.
„Când o țară este depășită de o criză și cere sprijin, Europa acționează rapid”, a declarat comisarul european, referindu-se la intervențiile coordonate prin mecanismul european.
Peste 180 de pacienți evacuați, inclusiv copii din Gaza
Hadja Lahbib a evidențiat și contribuția României la transportul și evacuarea medicală a persoanelor vulnerabile. România a participat la evacuarea a peste 180 de pacienți din Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția către spitale din Europa.
Printre persoanele evacuate s-au aflat și 57 de copii din Gaza, a precizat comisarul european. În acest context, Lahbib a arătat că intervențiile realizate prin Mecanismul de Protecție Civilă nu se limitează la catastrofe naturale, ci includ și operațiuni medicale urgente pentru pacienți care au nevoie de tratament specializat.
„Nu vorbim doar despre incendii, inundații sau cutremure, ci și despre transportarea rapidă a oamenilor către îngrijirea medicală de care au nevoie”, a explicat oficialul european.
România a trimis 200 de pompieri în zone cu risc de incendii
Comisarul european a remarcat și rolul important al pompierilor români în pregătirea sezonului incendiilor de vegetație din Europa.
Potrivit acesteia, sezonul incendiilor a început devreme în acest an, încă de la finalul lunii aprilie, iar Uniunea Europeană a decis să trimită preventiv pompieri în regiunile considerate vulnerabile. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat înainte de apariția celor mai severe incendii.
România a contribuit cu 200 de pompieri, ceea ce înseamnă că mai mult de unul din patru salvatori trimiși preventiv în Europa a fost român.
„România a trimis 200 dintre cei aproape 800 de pompieri prepoziționați în Europa. Este o contribuție de peste un sfert din total”, a subliniat Hadja Lahbib.