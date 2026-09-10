Polițiștii au amendat municipiul Baia Mare cu 21 de puncte amendă. Care este motivul

Municipiul Baia Mare a fost sancționat contravențional de polițiștii din Maramureș după amenajarea unor piste pentru biciclete pe drumurile publice fără avizul Poliției Rutiere.
Sancțiunea a fost aplicată de Serviciul Rutier Maramureș și vizează întregul tronson de piste pentru biciclete nou amenajat în municipiu. Măsura a fost luată după finalizarea lucrărilor la infrastructura destinată bicicliștilor.
Poliția a aplicat 21 de puncte-amendă
Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a confirmat sancțiunea prin Compartimentul de Relații Publice. Municipalitatea Baia Mare a primit o amendă încadrată în clasa a V-a de sancțiuni.
„La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au aplicat Municipiului Baia Mare o sancțiune contravențională prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni – 21 de puncte-amendă”, au transmis reprezentanții poliției maramureșene.
Sancțiunea nu se referă la o singură porțiune de pistă, ci la întregul tronson nou amenajat pe raza municipiului.
Pistele pentru biciclete au fost amenajate fără avizul Poliției Rutiere
Potrivit IPJ Maramureș, problema identificată de polițiști este legată de lipsa avizului obligatoriu pentru amenajarea pistelor pe drumurile publice.
„Sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea, pe drumurile publice, a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere, măsura vizând întregul tronson de piste pentru biciclete nou amenajat”, au mai arătat reprezentanții Poliției.
Astfel, amenajarea infrastructurii pentru bicicliști, inclusiv semnalizarea și modificările realizate pe carosabil, trebuia să fie făcută cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația rutieră.
Ce prevede legea privind amenajările de pe drumurile publice
IPJ Maramureș a indicat și articolul de lege în baza căruia a fost aplicată sancțiunea. Este vorba despre articolul 33, alineatul (1), din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
„Fapta a fost reținută prin raportare la prevederile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, potrivit cărora: Semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere”, au precizat polițiștii din Maramureș.
În cazul pistelor pentru biciclete din Baia Mare, polițiștii au stabilit că lucrările au fost realizate fără acest aviz.
Sancțiunea pune astfel sub semnul întrebării modul în care poate fi utilizat și menținut tronsonul nou amenajat, în condițiile în care infrastructura a fost realizată înainte de obținerea aprobării necesare din partea Poliției Rutiere.