Sărbătoarea zilei, 4 septembrie: Sfântul Mucenic Vavila și Sfântul Proroc Moise. Cruce neagră în calendar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 07:09

Pe 4 septembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei, și pe Sfântul Proroc Moise. Ziua este dedicată și altor sfinți, printre care Sfânta Ermiona, fiica Apostolului Filip, precum și mai mulți mucenici care au mărturisit credința creștină.

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