Alimentul banal care îți dă glicemia peste cap. Ce se întâmplă atunci când îl consumi zilnic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 18:23

Alimentele pe care le considerăm sănătoase sau „ușoare” pot avea un impact neașteptat asupra glicemiei. Pâinea, de exemplu, consumată frecvent și în cantități mari, poate crește rapid nivelul zahărului din sânge. Totuși, răspunsul glicemic depinde de mai mulți factori: porția consumată, tipul și gradul de procesare al carbohidraților, dar și alăturarea acestora cu fibre, proteine sau grăsimi sănătoase.

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