Salma Hayek a împlinit 60 de ani și arată fabulos. Secretul care o ține în formă

Salma Hayek a ajuns la 60 de ani, iar actrița spune că nu urmează rețete convenționale pentru a se menține în formă. Vedeta acordă atenție îngrijirii pielii, își activează musculatura în activitățile obișnuite, practică yoga restaurativă și nu exclude din alimentație gustările neobișnuite.
Cum își îngrijește Salma Hayek pielea
Actrița preferă metodele non-invazive atunci când vine vorba despre îngrijirea pielii și spune că nu este adepta intervențiilor estetice invazive. Printre tehnologiile pe care le folosește se numără radiofrecvența și microfrecvența, despre care susține că îi ajută pielea să-și păstreze aspectul și să diminueze vizibilitatea ridurilor.
Un alt produs inclus în rutina sa este Tepezcohuite, un extract obținut din scoarța unui copac și cunoscut în Mexic pentru utilizarea în tratarea arsurilor. Potrivit Daily Mail, Hayek consideră că acesta are efect regenerant asupra pielii.
Nu merge la sală în fiecare zi
În ciuda imaginii sale fizice, Salma Hayek spune că programul profesional nu îi permite să dedice mult timp antrenamentelor clasice.
„Nu am timp să fac sport, muncesc. Am avut zile de câte 20 de ore.”
Actrița spune însă că a găsit o modalitate de a transforma activitățile cotidiene într-o formă de mișcare. Ea lucrează la postura corpului și încearcă să-și mențină musculatura activată pe parcursul zilei.
„Lucrez cu o femeie din Londra care m-a învățat cum să-mi țin corpul într-un fel în care mușchii sunt activați pe tot parcursul zilei. Așa că, inclusiv atunci când te speli pe dinți, îți lucrezi mușchii.”
Yoga restaurativă, parte din rutina actriței
Hayek a inclus și yoga restaurativă în metodele prin care își menține tonusul fizic. Practica este, în cazul ei, axată mai mult pe conștientizarea corpului decât pe exerciții realizate cu tensiune.
„M-a învățat să-mi tonifiez mușchii fără să-i încordez. Îi relaxezi și te concentrezi asupra părților care trebuie folosite, dar niciodată cu tensiune. Dacă ești conștient de corpul tău, ai fi surprins de efectul pe care îl poate avea.”
Masajul și dansul fac parte din metodele sale
Pe lângă yoga și activarea musculaturii în timpul activităților obișnuite, Salma Hayek recurge și la masaj. Vedeta a povestit că are un terapeut care locuiește în Japonia și care ajunge ocazional la Londra.
„Am un terapeut de masaj, dar locuiește în Japonia”, a declarat Salma pentru Inquisitr. „Vine la Londra doar din când în când. Dar când vine, este arma mea secretă.
Actrița nu exclude nici mișcarea într-o formă mai puțin convențională. Printre obiceiurile sale se numără dansul, inclusiv pe banda de alergare.
Salma Hayek nu este adepta dietelor stricte
În ceea ce privește alimentația, actrița spune că nu se împacă prea bine cu dietele restrictive.
„Nu-mi place să țin dietă și nu sunt bună la asta.”
La micul dejun, Hayek consumă un amestec care poate include iaurt, fructe, legume, semințe și unturi de migdale și cocos.
Vedeta are însă și gustări mult mai neobișnuite. Printre acestea se află insectele, inclusiv greieri, ouă de furnici și viermi.
„avem greieri, apoi ouă de furnici și apoi avem acești viermi”.
Despre modul în care sunt pregătite, actrița a explicat:
„Îi prăjești. Dacă prăjești orice, are gust bun, dar sunt foarte delicioși. Insectele sunt incredibile!”
Cura cu sucuri pe care o folosește ca resetare
Salma Hayek a vorbit și despre perioadele în care apelează la cure cu sucuri. Pentru ea, acestea sunt legate inclusiv de modul în care gestionează perioadele stresante și de dorința de a reveni la o alimentație mai echilibrată.
„Când sunt stresată, apelez la mâncare pentru confort. După ce fac o cură cu sucuri, sunt motivată să mănânc mai sănătos și nu din punct de vedere emoțional.
Curățarea este precum meditația mea. Mă face să mă opresc, să mă concentrez și să mă gândesc la ceea ce introduc în corpul meu. Îmi iau un angajament față de sănătatea mea și apăs butonul de resetare.”