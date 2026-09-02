Salma Hayek a împlinit 60 de ani și arată fabulos. Secretul care o ține în formă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 22:08

Salma Hayek a ajuns la 60 de ani, iar actrița spune că nu urmează rețete convenționale pentru a se menține în formă. Vedeta acordă atenție îngrijirii pielii, își activează musculatura în activitățile obișnuite, practică yoga restaurativă și nu exclude din alimentație gustările neobișnuite.

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