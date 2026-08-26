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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, către Ilie Bolojan: ”Nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect?”
FOTO: Arhivă
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri seară un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, căruia i-a transmis că românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec. Liderul social-democrat i-a cerut șefului Executivului să facă „pasul corect” și să lase loc unui Guvern competent și responsabil.
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