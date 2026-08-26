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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu, către Ilie Bolojan: ”Nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect?”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 22:17

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri seară un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, căruia i-a transmis că românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec. Liderul social-democrat i-a cerut șefului Executivului să facă „pasul corect” și să lase loc unui Guvern competent și responsabil.

”Nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect?”

Într-o postare publicată de Facebook, Sorin Grindeanu a criticat lipsa rezultatelor concrete ale Guvernului Bolojan și i-a transmis premierului demis că România are nevoie de soluții și de o echipă competentă.

”Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec!

Dacă PNL a făcut „tot ce a fost posibil”, iar acesta este rezultatul, nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect, domnule Bolojan?

Dați României șansa de a avea un Guvern competent și responsabil”, a transmis liderul PSD.

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