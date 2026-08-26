Kelemen Hunor, mesaj despre legea salarizării: „Nu legiferăm pentru Comisia Europeană”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că forma actuală a noii legi a salarizării nu trebuie adoptată doar pentru respectarea termenului din Planul Național de Redresare și Reziliență. România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR dacă nu adoptă legea până la finalul lunii august.
„Un proiect de lege necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă. Nici atunci când termenul-limită ne presează și nici atunci când întârzierea are un cost serios”, a transmis liderul UDMR.
Kelemen Hunor a precizat că nu s-a ajuns, din nou, la un acord privind proiectul noii legi a salarizării în sectorul public. El a amintit că, potrivit angajamentelor asumate inițial prin PNRR, legea ar fi trebuit adoptată încă din anul 2023, în perioada guvernării PNL-PSD.
UDMR: Niciun angajat nu trebuie să piardă bani
Liderul UDMR a arătat că România are nevoie de o nouă lege a salarizării, în condițiile în care în sectorul public s-au acumulat „numeroase inechități și dezechilibre”.
Potrivit acestuia, noul sistem trebuie să ofere predictibilitate angajaților din educație, sănătate, asistență socială și cultură. Kelemen Hunor a subliniat că UDMR susține principiul potrivit căruia niciun bugetar nu trebuie să aibă venitul actual diminuat după intrarea în vigoare a noii legi.
„Majorările suplimentare ale salariilor foarte mari mai pot aștepta, salariile mai mici trebuie ajustate mai consistent, iar inechitățile trebuie corectate. Dar un sistem nou și mai echitabil nu poate porni prin a-i face pe unii să piardă”, a afirmat președintele UDMR.
Probleme în educație, sănătate și asistență socială
Kelemen Hunor susține că proiectul aflat în discuție nu respectă această condiție. El a invocat probleme nerezolvate în educație, sănătate, cultură, protecția copilului și asistență socială, motiv pentru care UDMR nu poate sprijini actuala variantă.
Liderul formațiunii a adăugat că și reprezentanți ai sectoarelor vizate, dar și sindicatele reprezentative, au respins cea mai recentă formă a proiectului de lege.
O altă critică vizează modul în care partidele au primit forma finală a documentului. Potrivit lui Kelemen Hunor, o lege care stabilește pentru ani de zile veniturile a sute de mii de angajați și viitorul unor profesii nu poate fi analizată responsabil în doar câteva zile.
„Nu legiferăm pentru Comisia Europeană”
Președintele UDMR a admis că nerespectarea jalonului PNRR de la finalul lunii august poate avea consecințe financiare importante. În același timp, el consideră că adoptarea unei legi necorespunzătoare ar produce efecte negative pe termen lung.
„România nu trebuie, pur și simplu, să adopte o lege a salarizării care să primească aprobarea Comisiei Europene, pentru că nu legiferăm pentru Comisia Europeană”, a transmis Kelemen Hunor.
El a cerut continuarea negocierilor și elaborarea unei variante mai bune, care să ajungă în Parlament până la finalul acestui an. Înainte de depunerea proiectului, spune liderul UDMR, este necesar un dialog real cu domeniile afectate și cu reprezentanții salariaților.
UDMR va susține, a mai precizat Kelemen Hunor, o lege care corectează inechitățile din sistemul public, face profesiile mai atractive și mai predictibile și nu reduce veniturile actuale ale angajaților.