Kelemen Hunor, mesaj despre legea salarizării: „Nu legiferăm pentru Comisia Europeană”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 23:06

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că forma actuală a noii legi a salarizării nu trebuie adoptată doar pentru respectarea termenului din Planul Național de Redresare și Reziliență. România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR dacă nu adoptă legea până la finalul lunii august.

Distribuie articolul