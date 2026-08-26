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Politica· 2 min citire

România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii merg spre apărare și infrastructură strategic

SAFE

SAFE

Scris deDarius Stănescu
Publicat26 aug. 2026, 21:14
Actualizat26 aug. 2026, 21:15

România a primit miercuri prima tranșă de finanțare din programul european SAFE, în valoare de 2,5 miliarde de euro. Banii reprezintă prefinanțarea aferentă alocării totale de 16,68 miliarde de euro destinată țării noastre pentru investiții în apărare și infrastructură strategică.

Potrivit unui anunț transmis de Guvern, suma virată echivalează cu 15% din fondurile disponibile României prin instrumentul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Investiții în producția din România

Executivul precizează că prefinanțarea va putea fi folosită pentru dezvoltarea unor capacități de producție pe teritoriul României, dar și pentru plasarea de comenzi către companii și furnizori români.

Plata a fost efectuată după parcurgerea etapelor procedurale necesare. România urmează să primească și alte tranșe, condiționat de respectarea angajamentelor prevăzute în planul convenit cu instituțiile europene.

Aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru drumuri

România beneficiază de a doua cea mai mare alocare dintre statele membre ale Uniunii Europene prin acest mecanism, potrivit Guvernului. Din totalul de 16,68 miliarde de euro, circa 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru proiecte de infrastructură rutieră de interes național.

Restul fondurilor ar urma să acopere proiecte de înzestrare, apărare și securitate, precum și investiții asociate infrastructurii strategice.

Împrumuturile acordate prin SAFE au o perioadă de rambursare de 45 de ani și includ o perioadă de grație de 101010 ani, conform informațiilor prezentate de Executiv.

Ce este programul SAFE

SAFE este un mecanism financiar european cu un buget total de 150 de miliarde de euro. Prin acest instrument, statele membre pot accesa împrumuturi pentru investiții rapide și de amploare în domeniul apărării.

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