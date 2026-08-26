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Politica· 2 min citire
România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii merg spre apărare și infrastructură strategic
SAFE
Publicat26 aug. 2026, 21:14
Actualizat26 aug. 2026, 21:15
România a primit miercuri prima tranșă de finanțare din programul european SAFE, în valoare de 2,5 miliarde de euro. Banii reprezintă prefinanțarea aferentă alocării totale de 16,68 miliarde de euro destinată țării noastre pentru investiții în apărare și infrastructură strategică.
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