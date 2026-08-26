Încrengăturile din dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro. Personaj-cheie în dosarul mitei de la Guvern: legături cu Coldea

Publicat 26 aug. 2026, 14:00 Sursă Realitatea PLUS

Avem traseul șpăgii din biroul lui Bolojan și legăturile cu binomul Coldea-Dumbravă. Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului este acuzată că ar fi traficat influență în cazul Bogos, la fel ca soțul ei, Doru Trăilă, judecat pentru aceleași fapte în dosarul foștilor șefi din Servicii. Care sunt probele adunate de procurori care conduc direct la Ilie Bolojan?

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