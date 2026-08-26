Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Încrengăturile din dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro. Personaj-cheie în dosarul mitei de la Guvern: legături cu Coldea

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 14:00
SursăRealitatea PLUS

Avem traseul șpăgii din biroul lui Bolojan și legăturile cu binomul Coldea-Dumbravă. Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului este acuzată că ar fi traficat influență în cazul Bogos, la fel ca soțul ei, Doru Trăilă, judecat pentru aceleași fapte în dosarul foștilor șefi din Servicii. Care sunt probele adunate de procurori care conduc direct la Ilie Bolojan?

Încrengăturile mitei din biroul lui Bolojan

FĂNEL BOGOS : AUTORUL ȘPĂGII DE 1.5 MIL. EURO)

MIHAI BARBU, fost președinte PNL Vaslui - CRISTINA TRĂILĂ, secretar general adjunct al Guvernului Bolojan - FĂNEL BOGOS – ILIE BOLOJAN ( Întâlnire la Palatul Victoria)

CRISTIA TRĂILĂ - DORU TRĂILĂ, SOȚUL CRISTINEI TRĂILĂ- FLORIAN COLDEA.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dosar bolojanilie bolojanflorian coldea

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe