Cristina Trăilă și-a dat demisia, dar mai stă pe post până pe 15 septembrie

Publicat 26 aug. 2026, 14:14 Sursă Realitatea PLUS

Trăilă a anunțat că renunță la funcția de secretar general adjunct al Guvernului, în contextul scandalului care a generat în ultimele zile controverse în spațiul public. Deși și-a depus demisia, aceasta va rămâne în funcție până la data de 15 septembrie.

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