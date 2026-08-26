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Politica· 1 min citire
Cristina Trăilă și-a dat demisia, dar mai stă pe post până pe 15 septembrie
Cristina Trăilă
Publicat26 aug. 2026, 14:14
SursăRealitatea PLUS
Trăilă a anunțat că renunță la funcția de secretar general adjunct al Guvernului, în contextul scandalului care a generat în ultimele zile controverse în spațiul public. Deși și-a depus demisia, aceasta va rămâne în funcție până la data de 15 septembrie.
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