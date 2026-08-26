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Politica· 1 min citire

Cristina Trăilă și-a dat demisia, dar mai stă pe post până pe 15 septembrie

Cristina Trăilă

Cristina Trăilă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 14:14
SursăRealitatea PLUS

Trăilă a anunțat că renunță la funcția de secretar general adjunct al Guvernului, în contextul scandalului care a generat în ultimele zile controverse în spațiul public. Deși și-a depus demisia, aceasta va rămâne în funcție până la data de 15 septembrie.

Într-un mesaj public, Trăilă susține că este nevinovată și afirmă că situația în care este implicată va fi clarificată în cadrul anchetei penale.

Trăilă: „Sunt total nevinovată”

„Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări:

Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul.”, a declarat aceasta.

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