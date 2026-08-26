Legea care îl poate trimite acasă pe Dominic Fritz, la vot final în Senat

Legea care îl trimite acasă pe Dominic Fritz ajunge în Senat pentru votul final. CCR a decis, săptămâna trecută, că amendamentul care îl vizează pe primarul Timișoarei privind încetarea mandatului, la incompatibilitate și conflict de interese, în 30 de zile, este constituțional. Fritz mai cere ca înainte sa ajungă la votul final din Senat, proiectul sa fie modificat.
Legea ANI ajunge la vot final în Senat. Dominic Fritz cere revizuirea proiectului
Plenul Senatului urmează să înceapă dezbaterea și votul final asupra legii ANI, proiect care îl vizează și pe liderul USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz.
Legea a fost adoptată anterior de Camera Deputaților, iar miercuri este programat votul final în Senat. Potrivit informațiilor prezentate, judecătorii CCR au constatat anterior că mandatul lui Dominic Fritz se află în incompatibilitate cu funcția pe care acesta o deține.
De cealaltă parte, Dominic Fritz a cerut ca proiectul să fie revizuit înaintea votului final din plenul Senatului și să fie supus din nou la vot.
Ce a decis CCR pe Legea Integrității (L464/2026)
Mandatul primarului Dominic Fritz poate înceta: Majoritatea judecătorilor a validat mecanismul prin care o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese definitiv constatat pune capăt unui „mandat viciat”, respingând acuzația de retroactivitate.
Persoana nu este sancționată retroactiv, ci funcția este protejată: CCR separă sancțiunea personală trecută de efectele pe care o interdicție de 3 ani le produce asupra integrității funcției publice în prezent.
Partenerii de fapt (concubinii) nu mai depun declarații de avere: Decizia de eliminare a obligațiilor pentru partenerii necăsătoriți a fost luată în unanimitate, motivată prin lipsa de claritate a legii și imprecizia sintagmei „persoană care are relații asemănătoare celor dintre soți”.
Publicarea declarațiilor de interese financiare, invalidată: Curtea a blocat încercarea Parlamentului de a republica datele patrimoniale sub o nouă denumire, invocând încălcarea deciziilor anterioare ale CCR și a dreptului la viață privată (Art. 26 din Constituție).
De ce consideră CCR constituțională încetarea mandatelor în curs?
În timp ce liderii politici (Dominic Fritz, Ilie Bolojan) au susținut că măsura schimba regulile în timpul jocului, majoritatea CCR a stabilit o diferență juridică între o situație încheiată și efectele prezente ale unei interdicții aflate în derulare.
„Norma intertemporală nu reglementează o sancțiune personală aplicabilă titularului funcției, demnității sau mandatului, ci întrerupe ori încetează de drept funcția, demnitatea sau mandatul care a fost viciat prin fapta titularului său”, se menționează în motivare.
Pentru decizii definitive existente (cazul lui Dominic Fritz): Mandatul încetează de drept la 30 de zile de la entrada în vigoare a noii legi (după reexaminarea de către Parlament și republicarea în Monitorul Oficial).
Pentru decizii viitoare: Încetarea se produce la data rămânerii definitive a raportului ANI sau a hotărârii judecătorești.
Măsura nu a fost votată în unanimitate; președinta CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat un vot împotrivă și o opinie separată privind aplicarea mecanismului asupra situațiilor anterioare.