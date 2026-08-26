Legea care îl poate trimite acasă pe Dominic Fritz, la vot final în Senat

Publicat 26 aug. 2026, 10:22 Sursă Realitatea PLUS

Legea care îl trimite acasă pe Dominic Fritz ajunge în Senat pentru votul final. CCR a decis, săptămâna trecută, că amendamentul care îl vizează pe primarul Timișoarei privind încetarea mandatului, la incompatibilitate și conflict de interese, în 30 de zile, este constituțional. Fritz mai cere ca înainte sa ajungă la votul final din Senat, proiectul sa fie modificat.

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