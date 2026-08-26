PSD, atac la suveraniștii care nu votează amendamentul "Fritz". Petrișor Peiu clarifică poziția AUR

Dispută între PSD, liderul PACE - Ninel Peia și președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu. Totul a plecat de la o postare a liderului senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, care a acuzat că o parte dintre aleșii suveraniști nu au votat legea ANI cu amendamentul „Fritz”. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Miza Zilei, profesorul Petrișor Peiu a oferit lămuri în exclusivitate și a spus că AUR nu se implică în acest război politic.
Ninel Peia: Am spus foarte clar și m-am întrebat de ce colegii deputați de la AUR au votat împotriva legii ANI, adică să plece Fritz acasă. Și, din câte am înțeles și scrie și presa, că domnul senator Petrișor Peiu și colegii de la AUR nu vor vota legea ANI ca să plece Fritz acasă. Înseamnă că este o iubire mare între AUR și USR, îl salvează pe Fritz.
Petrișor Peiu: Cred că invitatul dumneavoastră știe bine că eu nu sunt deputat și nu am nicio legătură cu ce se întâmplă acolo. Nu m-a întrebat nimeni ce votează, ce nu votează.
Cât privește votul de la Senat, cred că domnia sa, dacă are un pic de respect față de adevăr, își aduce aminte că eu am susținut ca AUR să voteze legea cu amendamentul Fritz.
Colegii mei n-au votat, motiv pentru care eu m-am și supărat atunci și am și spus-o. Dacă domnia sa dorește să prezinte un adevăr care nu este adevăr, adevărul domniei sale, să citească ziare care fac campanii de presă și așa mai departe. Pe mine nu mă interesează o astfel de dispută cu domnia sa.
Ninel Peia: Întrebarea este, domnul senator: colegii suveraniști de la AUR vor vota...
Petrișor Peiu: Înainte să mă fi acuzat puteați să mă întrebați.
Ninel Peia: Dar nu, nu v-am acuzat de nimic. Am întrebat... am spus doar că deputații nu au votat...
Petrișor Peiu: Doamna moderator a spus că m-ați acuzat.
Ninel Peia: Nu. A fost o discuție pe ce? Pe fapte. Deputații AUR nu au votat legea ANI, deci au votat ca domnul Fritz să rămână în funcție.
Petrișor Peiu: Nu știu de ce mă întrebați pe mine asta.
Ninel Peia: Păi nu faceți parte din același partid? Sau cum? Și senatorii, da, scrie toată presa, că nu vor vota legea ANI pentru că doresc să-l țină pe Fritz în continuare în funcție. Eu consider că cei care nu votează legea ANI sunt trădători.
Petrișor Peiu: Eu nu am nicio legătură cu chestia asta și repet: dacă ați fi cinstit, ați recunoaște că eu mi-am îndemnat colegii să voteze legea cu amendamentul Fritz. Acum două săptămâni sau trei săptămâni, când a fost votat.
Ninel Peia: Acum două săptămâni, da, așa este, aveți dreptate.
Petrișor Peiu: Eu nu votez pentru că nu sunt.
Ninel Peia: A...
Petrișor Peiu: Dar...
Ninel Peia: Se poate vota online.
Petrișor Peiu: Repet. Repet: sfatul meu către colegii mei va fi să nu ne amestecăm în disputa asta.