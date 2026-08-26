PSD, atac la suveraniștii care nu votează amendamentul "Fritz". Petrișor Peiu clarifică poziția AUR

Publicat 26 aug. 2026, 08:22 Actualizat 26 aug. 2026, 08:23 Sursă Realitatea PLUS

Dispută între PSD, liderul PACE - Ninel Peia și președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu. Totul a plecat de la o postare a liderului senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, care a acuzat că o parte dintre aleșii suveraniști nu au votat legea ANI cu amendamentul „Fritz”. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Miza Zilei, profesorul Petrișor Peiu a oferit lămuri în exclusivitate și a spus că AUR nu se implică în acest război politic.

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