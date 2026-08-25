Nicolae Vlahu (senator AUR): „Au trecut 11 săptămâni de la explozia dronei în Portul Constanța și autoritățile încă nu oferă răspunsuri concrete. Românii au dreptul să știe adevărul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 21:52

Senatorul AUR Nicolae Vlahu atrage atenția asupra vulnerabilităților grave ale României după incidentul din 5 iunie, când o dronă maritimă a pătruns în Portul Constanța fără a fi detectată de un sistem automat de supraveghere și a explodat după aproximativ patru ore de la prima semnalare. În urma audierilor din Comisia pentru apărare, parlamentarul cere adaptarea urgentă a legislației, procedurilor și capacităților de intervenție, astfel încât România să poată detecta, identifica și neutraliza rapid noile tipuri de amenințări la adresa infrastructurii critice.

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