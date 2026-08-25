Nicolae Vlahu (senator AUR): „Au trecut 11 săptămâni de la explozia dronei în Portul Constanța și autoritățile încă nu oferă răspunsuri concrete. Românii au dreptul să știe adevărul”

Senatorul AUR Nicolae Vlahu atrage atenția asupra vulnerabilităților grave ale României după incidentul din 5 iunie, când o dronă maritimă a pătruns în Portul Constanța fără a fi detectată de un sistem automat de supraveghere și a explodat după aproximativ patru ore de la prima semnalare. În urma audierilor din Comisia pentru apărare, parlamentarul cere adaptarea urgentă a legislației, procedurilor și capacităților de intervenție, astfel încât România să poată detecta, identifica și neutraliza rapid noile tipuri de amenințări la adresa infrastructurii critice.
„Sunt uimit că autoritățile au fost luate prin surprindere, exact ca la prima ninsoare, de intrarea unei drone maritime în interiorul Portului Constanța.
În urma audierilor desfășurate în Comisia pentru apărare, la solicitarea AUR, concluzia mea este foarte clară: România trebuie să își adapteze de urgență legislația, procedurile și modul de desfășurare a operațiunilor la realitatea războiului de astăzi.
Am solicitat aceste audieri pentru a afla cum a fost gestionat incidentul din 5 iunie, când o dronă maritimă a ajuns în Portul Constanța și a explodat după aproximativ patru ore de la prima semnalare.
Este adevărat că zona a fost izolată, instituțiile au intervenit și, din fericire, nu au existat victime. Dar prima semnalare a venit de la un angajat al portului, nu de la un sistem automat de supraveghere, iar în cadrul audierilor nu a fost indicat cine trebuia să detecteze drona maritima sau cine a coordonat întregul răspuns instituțional.
Am solicitat și un răspuns în legătură cu traseul dronei: a fost aceasta dirijată în interiorul Portului Constanța sau a ajuns în derivă până în dana 78, în zona ARSVOM, în apropierea Oil Terminal?
Nu putem lăsa apărarea Portului Constanța, a infrastructurii critice și a cetățenilor să depindă de întâmplare, de reacții improvizate sau de responsabilități împărțite între instituții.
Avem un război la granița României de peste patru ani. În acest timp, tehnologia militară a evoluat enorm. Dronele aeriene, maritime și subacvatice, țintele cu profil redus și sistemele autonome au schimbat modul în care se desfășoară războiul. Nu putem răspunde acestor amenințări cu proceduri și reguli concepute pentru realitatea de ieri.
AUR susține fără echivoc apărarea României, consolidarea Armatei și protejarea cetățenilor. Dar apărarea nu înseamnă numai bugete mai mari. Înseamnă capacități reale, funcționale și rapide. Înseamnă detecție, avertizare, interceptare, reacție și un lanț de comandă foarte clar.
La audieri s-a discutat despre instalarea, în Portul militar Constanța, a unui sistem integrat de protecție portuară. Acesta va utiliza senzori și sonare performante pentru descoperirea amenințărilor la suprafața mării, în spațiul aerian și în mediul subacvatic.
Este un pas necesar, dar instalarea unui sistem nu este suficientă dacă acesta nu este operațional permanent, dacă informațiile nu circulă rapid și dacă nu este stabilit cine identifică amenințarea, cine o clasifică, cine ia decizia și cine intervine.
De aceea, adaptarea tehnologică trebuie însoțită de adaptarea operațională și legislativă, iar în acest sens s-a discutat despre elaborarea unui proiect de lege privind controlul spațiilor maritime. Avem nevoie de reguli clare pentru supravegherea, identificarea și neutralizarea dronelor maritime și subacvatice.
S-a discutat și despre revizuirea legislației referitoare la operațiile militare. Actuala formulare se referă la misiuni și operații militare desfășurate „pe teritoriul statului român”. Trebuie analizată definirea operațiilor militare naționale, astfel încât Armata să poată acționa și în zona economică exclusivă.
Este vorba despre capacitatea statului de a acționa legal, rapid și eficient atunci când securitatea României este amenințată.
Instituțiilor li s-a solicitat să înainteze propuneri legislative concrete. Vom urmări dacă aceste angajamente se transformă în măsuri reale.
Nu spun aceste lucruri pentru a crea panică și nici pentru a acuza pe cineva, ci pentru că statul are obligația să învețe din acest incident, fiindca Apărarea unei țări nu se poate construi pe noroc”, a declarat senatorul AUR, Nicolae Vlahu.
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