Motivul pentru care frigiderul se încinge pe laterale vara. Când este normal și când trebuie să te îngrijorezi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 22:35

În zilele toride de vară, un frigider poate părea mai fierbinte decât ne-am aștepta, mai ales atunci când atingem pereții laterali ai aparatului. Deși senzația de căldură poate ridica semne de întrebare, în multe situații aceasta nu indică o defecțiune, ci este rezultatul procesului normal prin care frigiderul elimină căldura. Temperaturile ridicate din locuință și funcționarea mai intensă a aparatului pot accentua și mai mult acest fenomen.

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