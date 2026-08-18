Motivul pentru care frigiderul se încinge pe laterale vara. Când este normal și când trebuie să te îngrijorezi

În zilele toride de vară, un frigider poate părea mai fierbinte decât ne-am aștepta, mai ales atunci când atingem pereții laterali ai aparatului. Deși senzația de căldură poate ridica semne de întrebare, în multe situații aceasta nu indică o defecțiune, ci este rezultatul procesului normal prin care frigiderul elimină căldura. Temperaturile ridicate din locuință și funcționarea mai intensă a aparatului pot accentua și mai mult acest fenomen.
De ce frigiderul produce căldură dacă în interior face frig
Frigiderul nu „produce frig” în sensul propriu al cuvântului, ci extrage căldura din interior și o transferă în încăpere. Agentul frigorific circulă prin instalație, preia căldura din compartimente și o elimină ulterior în exterior.
La frigiderele mai vechi, acest lucru era ușor de observat datorită grilei negre montate pe spatele aparatului, care devenea caldă în timpul funcționării. La numeroase modele moderne, o parte a condensatorului sau a circuitului prin care este disipată căldura este amplasată în pereții exteriori ai aparatului. Din acest motiv, lateralele frigiderului se pot încălzi considerabil, fără ca acest lucru să însemne automat că există o defecțiune.
Vara, compresorul trebuie să funcționeze mai mult
Fenomenul devine mai evident în timpul caniculei. Dacă în bucătărie sunt 30-32 de grade Celsius, iar frigiderul trebuie să mențină în compartimentul pentru alimente aproximativ 4 grade, diferența de temperatură pe care aparatul trebuie să o gestioneze este considerabilă.
Compresorul va porni mai des și poate funcționa pentru perioade mai lungi, ceea ce înseamnă că prin instalație va fi evacuată mai multă căldură. Același lucru se poate întâmpla după ce frigiderul a fost instalat și pornit pentru prima dată, după ce ai introdus o cantitate mare de alimente sau după ce ușa a fost ținută deschisă o perioadă mai lungă.
De exemplu, dacă vii de la cumpărături și introduci simultan mai multe sticle de băuturi și alimente aflate la temperatura camerei, aparatul trebuie să elimine căldura acumulată de acestea. În următoarele ore, pereții exteriori pot deveni mai calzi decât de obicei.
Când amplasarea frigiderului poate agrava problema
Ventilația este foarte importantă. Un frigider înghesuit într-o nișă, lipit de perete sau poziționat prea aproape de mobilier poate elimina mai greu căldura.
Distanțele necesare diferă însă de la un model la altul, astfel că trebuie respectate spațiile de ventilație indicate de producător în manual, nu o valoare universală.
Nici amplasarea lângă cuptor, calorifer sau într-un loc în care bate direct soarele nu este recomandată. Cu cât aerul din jurul aparatului este mai cald, cu atât frigiderul trebuie să lucreze mai mult, ceea ce poate însemna și un consum mai ridicat de energie electrică.
Când pereții fierbinți pot indica totuși o problemă
Simpla încălzire a lateralelor nu este, în general, un motiv de alarmă. Situația merită însă investigată dacă frigiderul nu mai răcește corespunzător, compresorul funcționează aproape permanent, apar zgomote neobișnuite, temperatura din interior crește sau apar mesaje de eroare.
Un alt lucru simplu de verificat este garnitura ușii. Dacă aceasta nu mai etanșează bine, aerul cald intră permanent în frigider, iar compresorul este obligat să funcționeze mai mult.
Cum ajuți frigiderul în zilele caniculare
Ușa ar trebui ținută deschisă cât mai puțin, iar alimentele foarte fierbinți nu trebuie introduse imediat în frigider. În același timp, zonele de ventilație trebuie păstrate libere, iar temperaturile interioare nu trebuie setate inutil la valori extrem de scăzute.
Prin urmare, un frigider fierbinte pe laterale vara nu este neapărat un frigider stricat. De multe ori, căldura simțită pe carcasă este tocmai rezultatul funcționării sistemului care scoate căldura din alimente și o evacuează în bucătărie, potrivit sursei.