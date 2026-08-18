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Lifestyle· 2 min citire
Castraveți murați la borcan pentru iarnă. Rețeta gospodinelor iscusite pentru murături crocante și aromate
FOTO: Arhivă
În această perioadă, majoritatea gospodinelor pregătesc conservele pentru iarnă, iar din cămară nu au cum să lipsească castraveții murați la borcan. Noi am descoperit o rețetă simplă și delicioasă, care nu necesită ingrediente complicate și care te ajută să obții castraveți crocanți, aromați și numai buni de savurat în sezonul rece.
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