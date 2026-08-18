Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Castraveți murați la borcan pentru iarnă. Rețeta gospodinelor iscusite pentru murături crocante și aromate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 19:56

În această perioadă, majoritatea gospodinelor pregătesc conservele pentru iarnă, iar din cămară nu au cum să lipsească castraveții murați la borcan. Noi am descoperit o rețetă simplă și delicioasă, care nu necesită ingrediente complicate și care te ajută să obții castraveți crocanți, aromați și numai buni de savurat în sezonul rece.

INGREDIENTE:

Pentru aproximativ două kilograme de castraveți ai nevoie de:

  • 2 kg de castraveți mici și tari;

  • 2 litri de apă;

  • 2 linguri de sare grunjoasă, neiodată;

  • câteva fire de mărar uscat;

  • 4-5 căței de usturoi;

  • 1-2 tije de hrean;

  • o linguriță de boabe de piper;

  • o linguriță de boabe de muștar;

  • 2-3 foi de dafin;

  • frunze de vișin sau țelină, după preferință.

MOD DE PREPARARE:

Mai întâi, castraveții se spală foarte bine și se lasă în apă rece timp de aproximativ una-două ore. Acest pas îi ajută să rămână mai crocanți după murare.

În borcanele curate se așază câteva fire de mărar, bucăți de hrean și căței de usturoi. Se adaugă apoi castraveții, cât mai înghesuiți, iar printre ei se pun boabele de piper și de muștar, foile de dafin și, dacă se dorește, frunze de vișin sau țelină.

Pentru saramură, apa se pune la fiert împreună cu sarea. După ce sarea s-a dizolvat, lichidul se lasă puțin la răcorit, apoi se toarnă în borcane până când castraveții sunt complet acoperiți.

Borcanele se închid și se lasă câteva zile la temperatura camerei, ferite de lumina directă a soarelui. După borcanele se mută într-un loc răcoros.

Pentru un rezultat cât mai bun, castraveții trebuie să rămână permanent acoperiți de saramură. Astfel, își păstrează textura crocantă și pot fi savurați pe tot parcursul iernii, alături de preparatele preferate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

retetacastraveti muraticamara

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe