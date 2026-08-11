Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

România, în pericol să piardă sume uriașe din PNRR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 21:18
Actualizat11 aug. 2026, 21:19
SursăRealitatea PLUS

Avertismente dure din partea BNR pentru această toamnă! Inflația și prețurile vor rămâne ridicate, iar creșterile salariale vor fi în continuare extrem de lente pentru mare parte dintre români. De asemenea, România va rămâne în recesiune tehnică și dependent de banii din PNRR.

Avertismentul BNR pentru cetățenii români

Cu ce probleme se va confrunta țara în această toamnă

INFLAȚIA RĂMÂNE PESTE 10%, DEȘI A SCĂZUT UȘOR

• PREȚURILE CRESCUTE LA ENERGIE ȘI ALIMENTE

SCUMPIRILE, ALIMENTATE DE CONFLICTE ȘI SECETĂ

• RISCĂM SĂ PIERDEM SUME MARI DE BANI DIN PNRR

BANII DIN PNRR SUNT ESENȚIALI PENTRU REDRESARE

PUTEREA DE CUMPĂRARE ȘI CONSUMUL GOSPODĂRIILOR SCAD

• ECONOMIA A INTRAT ÎN RECESIUNE TEHNICĂ

• PIAȚA MUNCII ÎNCETINEȘTE, IAR SALARIILE STAGNEAZĂ

• DOBÂNDA-CHEIE RĂMÂNE LA 6,5% – CREDITAREA RĂMÂNE SCUMPĂ

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

inflatieeconomie româniabanii romaniei

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe