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Economie· 1 min citire
România, în pericol să piardă sume uriașe din PNRR
Publicat11 aug. 2026, 21:18
Actualizat11 aug. 2026, 21:19
SursăRealitatea PLUS
Avertismente dure din partea BNR pentru această toamnă! Inflația și prețurile vor rămâne ridicate, iar creșterile salariale vor fi în continuare extrem de lente pentru mare parte dintre români. De asemenea, România va rămâne în recesiune tehnică și dependent de banii din PNRR.
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