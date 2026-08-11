România, în pericol să piardă sume uriașe din PNRR

Publicat 11 aug. 2026, 21:18 Actualizat 11 aug. 2026, 21:19 Sursă Realitatea PLUS

Avertismente dure din partea BNR pentru această toamnă! Inflația și prețurile vor rămâne ridicate, iar creșterile salariale vor fi în continuare extrem de lente pentru mare parte dintre români. De asemenea, România va rămâne în recesiune tehnică și dependent de banii din PNRR.

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