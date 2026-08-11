Cine poate cumpăra benzină și motorină în rate? Prețurile se mențin mari în continuare

Publicat 11 aug. 2026, 19:56 Actualizat 11 aug. 2026, 20:00 Sursă Realitatea PLUS

Companiile mari de transport și fermierii vor avea posibilitatea să achite în rate alimentarea cu benzină și motorină. Măsura face parte dintr-un proiect al fondului Național de Garantare, destinat sprijinirii firmelor care întâmpină dificultăți în această perioadă. Inițiativa a apărut în contextul tarifelor uriașe de la pompă, care ar fi trebuit să scadă până acum, după intrarea în vigoare a legii plafonării adaosului comercial la carburanți.

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