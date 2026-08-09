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Economie· 2 min citire

Controale în benzinăriile care au umflat prețurile. Legea stării de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 10:18
SursăRealitatea PLUS

Acuzații grave în toiul crizei de carburanți! Benzinăriile ar fi crescut artificial prețurile la pompă ca să aibă de unde să scadă! Este avertismentul dur lansat de specialiști după ce România a înregistrat cel mai ridicat preț al motorinei dintre statele UE monitorizate de Asociația Energia Inteligentă. Și Consiliul Concurenței a anunțat că va face controale la benzinăriile pe care le suspectează că ar fi umflat prețurile pentru ca plafonarea să fie aplicată la un preț cât mai mare.

Există această suspiciune venită atât din partea reprezentanților Consiliului Concurenței, cât și din partea experților în energie, care spun că benzinăriile ar fi umflat artificial aceste prețuri care au tot crescut în ultimul timp, înainte de intrarea în vigoare a acestei noi legi, care va aduce în prim-plan plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, tocmai pentru ca această plafonare să se facă la cel mai mare preț.

Benzina și motorina ar trebui să scadă având în vedere legea care instituie stare de criză

În următoarea perioadă, ar trebui să se producă o scădere a prețului atât al benzinei, cât și al motorinei, având în vedere că a intrat în vigoare legea care instituie stare de criză pe piața carburanților, o lege care va fi în vigoare până pe 31 octombrie 2026.

Guvernul va avea posibilitatea de asemenea să și prelungească această dată, în cazul în care va fi necesar. Actul normativ aduce două măsuri de reducere a tarifelor la pompă.

Este vorba despre această plafonare a adaosului comercial atât pentru benzină, cât și pentru motorină, iar după 16 august va fi introdusă și reducerea accizei la motorină, care se va face gradual între 5% și 25%, în funcție de cotațiile internaționale de petrol și de evoluția pieței.

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