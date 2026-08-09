Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Controale în benzinăriile care au umflat prețurile. Legea stării de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare
Publicat9 aug. 2026, 10:18
SursăRealitatea PLUS
Acuzații grave în toiul crizei de carburanți! Benzinăriile ar fi crescut artificial prețurile la pompă ca să aibă de unde să scadă! Este avertismentul dur lansat de specialiști după ce România a înregistrat cel mai ridicat preț al motorinei dintre statele UE monitorizate de Asociația Energia Inteligentă. Și Consiliul Concurenței a anunțat că va face controale la benzinăriile pe care le suspectează că ar fi umflat prețurile pentru ca plafonarea să fie aplicată la un preț cât mai mare.
Citește și
- 11:27Energie mai scumpă din toamnă, cu cât vor crește facturile. Cum vor profita șmecherii din domeniu de criza adâncită de Bolojan
- 09:28Inflația distruge majorarea salariului minim. Românii nu simt un trai mai bun
- 12:40Benzinarul care explică cu câți bani rămâne după taxe: doar 26 de bani pentru fiecare litru vândut - VIDEO
- 09:31Specialiștii avertizează că benzinăriile au umflat prețurile înainte de plafonare. Consiliul Concurenței face verificări
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News