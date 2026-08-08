O nouă taxă europeană ar putea ajunge în facturile românilor cu centrale pe gaz: cât vor plăti din 2028

Publicat 8 aug. 2026, 08:09 Sursă Realitatea PLUS

Românii care folosesc centrale pe gaz sau sobe ar putea suporta costuri mai mari pentru încălzire după introducerea noului sistem european de comercializare a certificatelor de emisii. ETS2 va deveni operațional în 2028 și va include clădirile și transportul rutier, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul