O nouă taxă europeană ar putea ajunge în facturile românilor cu centrale pe gaz: cât vor plăti din 2028

Românii care folosesc centrale pe gaz sau sobe ar putea suporta costuri mai mari pentru încălzire după introducerea noului sistem european de comercializare a certificatelor de emisii. ETS2 va deveni operațional în 2028 și va include clădirile și transportul rutier, conform Realitatea PLUS.
Obligația de a cumpăra certificate va reveni furnizorilor de combustibili, nu direct proprietarilor de locuințe. Companiile vor putea însă să transfere o parte dintre aceste costuri în prețurile plătite de consumatori.
Ce reprezintă suma de 45 de euro
Suma de 45 de euro nu reprezintă o taxă anuală fixă pentru fiecare sobă sau centrală pe gaz. Aceasta este un prag de referință pentru prețul unei tone de dioxid de carbon în cadrul mecanismului european. Dacă prețul certificatelor depășește acest nivel, pot fi introduse pe piață certificate suplimentare pentru limitarea creșterilor. Prin urmare, normele europene nu stabilesc că fiecare gospodărie va plăti exact 45 de euro pe an.
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a avertizat că extinderea sistemului certificatelor de carbon va pune presiune asupra costurilor pentru încălzirea locuințelor și pentru transport. Efectele vor putea fi resimțite prin scumpirea gazului, a carburanților și a altor combustibili folosiți pentru încălzire. Valoarea suportată de fiecare familie va depinde de consum, de prețul certificatelor și de modul în care furnizorii vor transfera costurile. Noul mecanism este separat de certificatele verzi care apar în prezent pe facturile la electricitate.
Ce se va întâmpla cu sobele și centralele pe gaz
Uniunea Europeană urmărește eliminarea treptată a centralelor care folosesc combustibili fosili, iar statele membre trebuie să includă măsuri în acest sens în planurile lor pentru perioada de până în 2040. Reglementările nu stabilesc însă că toate centralele și sobele existente trebuie obligatoriu înlocuite până atunci. De la începutul anului 2025, nu mai pot fi acordate stimulente financiare pentru instalarea unor centrale individuale noi care funcționează exclusiv cu combustibili fosili. Pentru clădirile noi vor fi introduse treptat și cerințe mai stricte privind emisiile.
ETS2 nu introduce o taxă plătită direct de proprietarul centralei sau al sobei, dar poate duce la facturi mai mari. Furnizorii vor trebui să cumpere certificate pentru emisiile produse de combustibilii comercializați, iar aceste cheltuieli pot fi incluse în prețul final. Sistemul va afecta atât combustibilii folosiți pentru încălzirea clădirilor, cât și pe cei utilizați în transportul rutier. Uniunea Europeană a prevăzut și un Fond Social pentru Climă, destinat sprijinirii gospodăriilor vulnerabile în fața noilor costuri.