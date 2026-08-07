Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, reacție la decizia Moody's: „România rămâne pe harta marilor investiții”

Anunțul agenției internaționale Moody’s privind menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor (investment grade) reprezintă o confirmare a eforturilor de consolidare fiscală, însă riscurile macroeconomice rămân ridicate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că rezultatul reprezintă un semnal de încredere pentru piețele financiare și investitori, dar cere prudență maximă și continuarea reformelor.
În mesajul transmis după publicarea raportului, ministrul Finanțelor a evidențiat că eforturile Guvernului pentru creșterea disciplinei fiscale au dat rezultate mai rapide decât se anticipase inițial.
„O știre importantă pentru economia României: agenția internațională Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al țării, iar România rămâne în categoria statelor recomandate investițiilor. Raportul arată că România a redus deficitul bugetar mai rapid decât se estimase în raportul din septembrie 2025, iar acest lucru contribuie la încetinirea creșterii datoriei publice și la limitarea costurilor cu dobânzile”, a declarat Alexandru Nazare.
Potrivit ministrului, menținerea acestui calificativ ajută statul să se împrumute în condiții financiare mai bune, protejând în același timp mediul de afaceri și atractivitatea țării pentru capitalul străin. Totodată, apartenența la Uniunea Europeană și fluxul de fonduri europene au fost reconfirmate ca piloni de stabilitate.
Riscuri majore pe masa Finanțelor: Datoria publică și instabilitatea politică
În ciuda deznodământului favorabil, Alexandru Nazare atrage atenția că mesajul Moody’s — similar celui transmis recent de agenția Fitch — conține avertismente ferme. Evaluatorii internaționali monitorizează atent capacitatea României de a menține disciplina bugetară.
Printre principalele vulnerabilități identificate în raport se numără:
Necesarele ridicate de finanțare și creșterea continuă a costurilor cu dobânzile;
Nivelul datoriei publice și deficitul de cont curent;
Fragmentarea politică, văzută ca un risc major ce poate încetini ritmul reformelor structurale și ajustarea fiscală.
Fereastră de 5 săptămâni până la evaluarea S&P
Principala țintă a Ministerului Finanțelor rămâne îmbunătățirea perspectivei de rating în perioada următoare, însă atenția se mută deja pe următorul test crucial de pe piața financiară.
„Am obținut acum o fereastră de aproximativ 5 săptămâni până la următoarea etapă importantă de evaluare, odată cu misiunea agenției S&P. Este un răgaz, dar în niciun caz un motiv de relaxare. Fiecare zi trebuie folosită pentru a confirma prin execuție bugetară, seriozitate și decizii coerente că România își respectă direcția asumată”, a încheiat ministrul Alexandru Nazare.